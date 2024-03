Millonarios vs. Flamengo: precio de las boletas para el partido por Copa Libertadores

Como bien se sabe, el próximo martes 2 de abril Millonarios F. C. jugará por la primera fecha de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil (Grupo E), uno de los candidatos a quedarse con el título. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Iniciará a las 5:00 p. m., hora colombiana.

Cabe mencionar que también se lanzó boletería para el público general. Es de resaltar que como habrá concierto de Karol G en los próximos días, la tribuna sur de El Campín no se podrá usar. Los precios de las boletas, que se pueden terminar de comprar a través de E Ticket , son los siguientes:

Precio de las boletas

OR. POPULAR NORTE BAJA - ENTRADA: $101.500,00

OR. GENERAL SUR BAJA - ENTRADA: $101.500,00

OR. CENTRAL ALTA - ENTRADA: $189.000,00

OR. CENTRAL BAJA - ENTRADA: $140.000,00

OR. NORTE ALTA - ENTRADA: $145.250,00

OR. SUR ALTA - ENTRADA: $145.250,00

OR PREF. NORTE ALTA - ENTRADA: $145.250,00

OR PREF. SUR ALTA - ENTRADA: $145.250,00

Información de Millonarios sobre los abonos

“El abono incluye los tres partidos que Millonarios jugará como local en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Es decir, Millonarios FC vs. Flamengo, Millonarios FC vs. Bolívar y Millonarios FC vs. Palestino. Solo se permitirá el abono de aquellos que se hayan abonado por Liga 2024-I en la fase todos contra todos.