“Yo no tengo oferta de Nacional sobre Johan Rojas”, Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad

Empezó en las escuelas de Envigado, fue a Real Sociedad y jugó la ponyfútbol, Ferroválvulas, Arcos Zaragoza. Antes de llegar a Equidad, pensó en retirarse del fútbol y quedarse jugando micro debido a que no le salía una buena oportunidad en el balompié.

“Es el trabajo en equipo, Alexis ha sido relevante para no dejarme salir del camino. Tengo los pies sobre la tierra”, señaló el jugador.

En Bogotá fue recibido en la casa hogar del equipo asegurador. Entrenaba con el equipo profesional. Agradece a su papá y Alexis que lo ayudaron a no tirar la toalla.

“Creo que no fui del gusto de Hector Cárdenas porque no me ponía de titular”, indicó. Se declaró admirador de Juan Fernando Quintero, visualiza estar en las mayores y compartir con él.