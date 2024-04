Mayer Candelo le rompe el corazón a Millonarios: confesó de qué equipo es hincha

Por estos días, Millonarios vive días agridulces en el proceso de Alberto Gamero. Su clasificación a las finales de la Liga Betplay 2024-I, se antepone su participación en Copa Libertadores, donde no han dado la talla, estando con un solo punto, en el fondo de la tabla y cerca de la eliminación del torneo internacional.

Sus máximas esperanzas están ahora en la liga colombiana, que desean dominar nuevamente en los cuadrangulares finales, sin embargo, no lo tendrán nada fácil luego de que en el grupo A tengan que medirse ante Junior de Barranquilla, con el que recientemente han tenido fuertes roces.

Justo en medio de esa actualidad, ha salido un trabajo periodístico hecho por AS Colombia, donde entrevistan a un ídolo de la institución como Mayer Candelo, campeón de la agónica estrella del 2012, quien ha declarado públicamente: “No soy hincha de Millonarios, pero lo amo”, rompiendo, en parte, el corazón de los aficionados ‘embajadores’.

Steven Arce, que es quien lo entrevista, le consulta sobre cuál es el equipo de sus amores y señala que el Deportivo Cali: “Sí eso sí. No había nacido y ya era hincha, pero porque todos en mi casa eran hinchas del Cali. Solo el que dañó la sangre fui yo por mis hijas, porque la mayor es hincha del Cali, pero la menor es hincha de Millos”.

Aunque no sea partidario del todo de los azules, relató su lucha para ganarse el respeto entre la afición, que cuando se supo de su regreso para un segundo paso, no lo recibió de buena manera. “Fue muy difícil porque fui resistido todo el tiempo, iban a la finca, allá a la autopista con 200 que le llamábamos la finca, se metían 200, 300 hinchas a insultar”.

“Cantaban miles de barbaridades que no aceptaban, no me querían y el profe Richard Páez los encaraba y les decía que respetaran, pero como eso es lo bonito del fútbol, que ese cuadrilátero te da la oportunidad de cambiar”, dijo sobre su revancha en el campo.

“Yo un día tuve una oportunidad con ellos y les dije: ‘yo no vengo aquí a enamorarlos a ustedes y a hacer amigos de ustedes, yo vengo aquí a jugar fútbol, solo les voy a decir una cosa con mucho respeto, el que me agreda de aquí para afuera, aquí somos dos hombres y no van a ver a Mayer Candelo’”, relató de un cara a cara con los aficionados.

“Si usted va al estadio y me trata mal y me tira cosas, yo me le aguanto, entonces quiero que dejemos bien claro el tema, yo vine a jugar, no me voy a ir, lo que ustedes hacen no me presiona porque a mí me contrató Millonarios y no ustedes”, dijo del tensionante momento vivido.

En su relato, también dio cuenta de un fichaje que estuvo casi listo para que fuese jugador de Atlético Nacional, situación que al final por diversos motivos no se dio y agradece ya en el retiro de su carrera, pues tuvo la oportunidad de ser campeón en Millonarios dos veces: Copa y Liga, la segunda dándola al club después de 27 años de sequía