Técnico de América se ‘agarró’ con periodista en plena rueda prensa; tenso momento en vivo

“En temporadas pasadas vimos al jugador en su posición habitual, la de extremo izquierdo o a veces cambiando sobre extremo derecho…”, fue la introducción del periodista. Sin dejarlo terminar, Farías le refutó: “No, no, ya va. No mal informemos. ¿Usted jugaba extremo izquierdo o interior?”.

“Si lo tengo que aclarar en cada rueda de prensa, pareciera que también me faltan al respeto a mí, porque lo que digo no está bien. Entonces, al final yo tengo que decidir. No decide el que piensa que juega él en una posición u otra”, agregó el estratega molesto por los cuestionamientos en su contra.

“¿Saben cuál es el problema? Que como yo no le atiendo el teléfono a nadie, estoy aquí y salgo tarde de acá, estoy ocupado en la tarde, después voy a mi casa a ver los partidos, porque si algo bueno tiene el fútbol colombiano es que no te aburre, están todos los días los partidos y los tienes que analizar, precisó.

“Este es un club bastante exigente, tengo reuniones casi a diario con la presidenta. No tengo tiempo para relaciones públicas, y como no soy simpático, esa es la doble situación”, finalizó dando por terminada la situación que no lo beneficia en este momento donde el club no marcha bien y la afición ya exige su salida pronta del cargo.