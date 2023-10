Técnico de Francia lanzó feroz crítica a la FIFA por incluir a Sudamérica en el Mundial 2030: “No es ético”

El Mundial de 2030 será inédito para el deporte rey, no solo por la celebración del Centenario, sino por su sistema que involucrará a tres continentes distintos, marcando un giro radical en las celebraciones de dichas justas. Tres países de la Confederación Sudamericana de Fútbol, tales como Uruguay, Argentina y Paraguay, serán partícipes de vivir el debut en sus propios fortines.

Didier Deschamps y su crítica al Mundial de 2030

Sin ningún tapujo, previo a la celebración de las fechas FIFA para la Selección de Francia , el timonel Deschamps fue consultado sobre esa iniciativa inédita del ente rector del fútbol mundial. Esto generó el rechazo del seleccionador, quien manifestó que no era algo ético.

“Obviamente, hay una tendencia a querer tener una organización en varios países, pero existe la particularidad de tres partidos en Sudamérica. Entonces, no sé qué tres equipos se verán afectados por estos tres partidos”, manifestó de entrada el DT en su atención a medios.

“Eso significa que las selecciones sudamericanas tendrán un partido en casa y los rivales deberán viajar y volver. No ocultaré que estoy aquí y me gustan las cosas un poco más coherentes. A nivel deportivo y ético, realmente no hemos llegado a ese punto”, analizó Deschamps, cuyo equipo tendrá que afrontar retos clasificatorios a la Eurocopa de 2024.