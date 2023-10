Deportista colombiano vive pesadilla en Israel a raíz de la guerra con Palestina: “da mucho miedo”

Más de 1.000 muertes se han confirmado por parte de los entes encargados. Miles de víctimas también sufren el constante miedo de un nuevo ataque y los extranjeros no son ajenos a esto.

Mediante un video publicado en redes sociales, el colombiano mandó un parte de tranquilidad y a su vez mostró su incertidumbre sobre lo que será su futuro tras los constantes ataques. “Hago esto para agradecerles por todos los mensajes que me han llegado de ustedes (sus seguidores). Gracias a Dios me encuentro bien . Como algunos deben hacer, la situación ha estado delicada en estos días y quería pasar para agradecerles y que sepan que estoy bien”, dijo.

Brian Angola, jugador colombiano que milita en la liga de Israel. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Además de ello, Angola relató más detalles de lo que no se ha podido ver desde esta parte del mundo. En charla con CNN, el cafetero contó: “No sé cómo expresarme, me levanté por la sirena, son horas de terror las que se viven porque no se sabe qué está pasando”, dijo.