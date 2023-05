Técnico del Liverpool fue suspendido por criticar a árbitro de la Premier League

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, recibió una suspensión de dos partidos, uno de ellos firme, tras haber cuestionado la integridad del árbitro, Paul Tierney, en el triunfo de los Reds contra Tottenham en abril, anunció la Federación Inglesa (FA), este jueves en un comunicado.

La FA, que también infligió a Klopp una multa de 75.000 libras (86.000 euros), indicó que el primer partido sería purgado contra Aston Villa el sábado, mientras que el segundo dependerá del comportamiento futuro del entrenador. Klopp había criticado a Tierney tras la victoria ‘in extremis’ del Liverpool 4-3 en Anfield.

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Liverpool - Elland Road, Leeds, Britain - April 17, 2023 Liverpool manager Juergen Klopp and Luis Diaz celebrate after the match REUTERS/Molly Darlington - Foto: REUTERS/Molly Darlington

Vencedor en el tiempo adicional, el técnico alemán festejó el gol de Diogo Jota sin retenerse, cuando Liverpool había sido empatado por los Spurs tras haber tenido una ventaja de 3 a 0, celebrando a lo largo de la línea de banda, hasta colocarse delante del cuarto árbitro, John Brooks.

El comportamiento de Klopp no fue apreciado por el árbitro, que le mostró una tarjeta amarilla, lo que provocó la ira del técnico alemán, muy crítico en la rueda de prensa posterior. “Tenemos una historia con Tierney. Francamente, no sé lo que tiene contra nosotros”, había afirmado Klopp, antes de proseguir respecto a Tierney: “Ha dicho que no había problema, pero no es verdad. No comprendo la forma como me mira. Mi celebración no era necesaria, pero lo que me ha dicho cuando me enseñó la tarjeta amarilla no es correcto”.

Liverpool busca cerrar la temporada con una buena racha de victorias - Foto: REUTERS

Un comunicado de la FA añade que Klopp reconoció que sus comentarios sobre Tierney en las entrevistas posteriores al partido “constituyen una conducta inapropiada ya que implican a una de las partes, cuestionando la integridad del árbitro, son personales, ofensivas y desacreditan el juego”.

El PGMOL, organismo responsable del arbitraje profesional en Inglaterra, aportó su apoyo a Paul Tierney, afirmando que había “actuado de forma profesional a lo largo del partido”.

Jugador de la Premier League es gravemente sancionado por participar en apuestas deportivas

La Federación Inglesa (FA) anunció este miércoles la sanción de ocho meses de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol al delantero internacional del Brentford, Ivan Toney, por infringir la normativa sobre apuestas.

Toney (27 años) fue acusado en noviembre por la FA por 262 infracciones al reglamento que prohíbe a los futbolistas profesionales participar en apuestas deportivas en un periodo de cuatro años, de febrero de 2017 a enero de 2021.

La FA le absolvió de 30 de esos supuestos incumplimientos, pero el futbolista admitió los 232 restantes.

El delantero, una vez internacional con la selección inglesa (sin llegar a participar en el Mundial de Catar), queda suspendido “con efecto inmediato”, además de recibir una multa de 50.000 libras (casi 58.000 euros o 62.500 dólares).

Ivan Toney fue acusado en noviembre por la FA por 262 infracciones al reglamento que prohíbe a los futbolistas profesionales participar en apuestas. - Foto: Getty Images

La FA precisó que permitirá al futbolista regresar a los entrenamientos de su club cuando le resten por cumplir cuatro meses de su castigo, es decir, a partir del 17 de septiembre de 2023.

Toney es uno de los artífices de la gran temporada que está realizando el Brentford, que es noveno y se mantiene en la pelea por clasificarse para competiciones europeas la próxima temporada.

Con 20 goles en la Premier League, a Toney solo le superan en la clasificación de máximos goleadores del campeonato inglés Harry Kane (27) y el inalcanzable Erling Haaland (36).

*Con información de AFP.