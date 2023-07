“Tiene que ser Argentina, tiene que ser Messi”: hija de Pelé revela una conversación con su padre en pleno mundial

En América Latina se fundó el Movimiento SOMOS Equidad, una expresión colectiva para amplificar y reconocer el rol de las mujeres en el fútbol.

Se lleva a cabo en siete países de la región y ha tenido como objetivo fortalecer a las organizaciones que utilizan el fútbol como herramienta de transformación social, para implementar de manera efectiva el enfoque de género.

Para su presentación en Colombia, se realizó una exposición en el parque Bicentenario de Bogotá denominada ‘En las Canchas: Mil Mujeres, Mil Historias’, que narra con fotografías de 12 mujeres líderes, futbolistas y periodistas de América Latina, y tres fotógrafas profesionales de Colombia, México y Argentina, el papel de las mujeres en el fútbol.

Kelly Cristina Nascimento, conferencista, activista defensora del Fútbol Femenino e hija de la gloria del deporte, Pelé fue la invitada especial. SEMANA habló con ella durante su estadía en la capital de la República.

SEMANA. ¿Qué es el movimiento ´Somos Equidad´?

Kely Christina Nascimento, hija mayor de Pelé (K.C.N.): Es un movimiento cuya función es ampliar y fortalecer el trabajo de las mujeres, dentro y fuera de la cancha. Las mujeres juntas, empoderadas, muchas veces incomoda al statu quo”.

SEMANA. El mensaje es muy poderoso cuando la hija del rey Pelé decide hablar de fútbol femenino

K.C.N.: El fútbol es la mejor herramienta para descubrir los problemas de la sociedad, problemas de raza, género, pobreza. Entiendo que si yo hablo, por ser hija de quien soy, si hablo, la gente va a querer oír.

SEMANA. Usted llega con una camiseta que dice. “Esto no es un movimiento, es una lucha”. ¿Por qué?

K.C.N.: Es una lucha, una revolución. Me gusta mucho colaborar y mostrar a todos que en 2023 no podemos dejar de lado a la mujer, el mundo entero necesita superar inequidad, que las niñas estudien, brillen en el fútbol, que sea su profesión.

SEMANA. Este movimiento de ´Somos Equidad´ estará en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

K.C.N.: Es lo más poderoso, llevar a las mujeres del mundial, a mujeres que cuentan su propia historia y serán protagonistas. Por eso quiero decirle a Colombia que empezando con este movimiento, enfrentaremos tantos problemas de nuestro continente.

SEMANA. ¿Qué decía su papá del Fútbol Femenino?

K.C.N.: Fue un hombre que nació en 1940 en Brasil, no era superfeminista, pero él entendía que el fútbol, lo que más amaba, tenía importancia para las mujeres. Creía que era tan maravilloso, que no podía pertenecer solo a un género. Además, era fanático de Marta y Formiga de la Selección brasileña femenina.

SEMANA. Entonces usted está llena de nostalgia al saber que este será el último mundial de Marta.

K.C.N.: Claro, por eso tenemos que ganar. Este es el año, creemos que desde nuestra federación de fútbol se comprendió a necesidad de igualdad. Se trata el equipo femenino como el masculino. Van a Australia y Nueva Zelanda, irán en chárter y aunque eso crean que es nada, es mucho, es una motivación. Lo mismo con el uniforme, lo tienen diseñados para ellas. Les dicen, “creemos en ustedes como atletas internacionales y les damos la importancia que se merece.”

SEMANA. ¿Le gusta la Selección Colombia femenina?

K.C.N.: Venía en el avión hacia Colombia llenando el álbum. Sé que se han hecho muy fuertes, pese a varias dificultades. Sin embargo, sino es Brasil, Argentina y Colombia si ganan me dejan feliz.

SEMANA. Se habla de Carlo Ancelotti para la Selección Brasil. ¿Le gusta?

K.C.N.: Carlo es un óptimo técnico, es maravilloso. Están incrédulos porque nunca ganamos con técnico extranjero. Hay que dejar el misticismo, hay que apoyar.

Carlo Ancelotti desembarcará en Brasil y hará su debut en la Copa América 2024. - Foto: Getty Images

SEMANA. Vinicius ha vivido un tema fuerte de racismo. ¿Qué opinión le merece?

K.C.N.: Es muy difícil y esto es una reflexión de la sociedad, pero son responsables los organismos de fútbol. El presidente de la Federación de Brasil propone quitar los puntos a los equipos, castigos severos. Solamente así creo que se logra. Porque con multas económicas, todo el mundo tiene dinero y la pagan. Si tocan al equipo con los puntos, un jugador racista lo piensa dos veces. Podemos controlar de esa manera el racismo en los estadios.

SEMANA. En Villavicencio nombraron el estadio en honor a mi papá. ¿Qué opinión le merece?

K.C.N.: Me gusta mucho. Me encanta, pero para mí mejor sería que tomen el nombre de mi papá para hacer algo con la igualdad de género e igualdad racial. Mi papá fue un hombre negro que sufrió mucho racismo. Lo que pasa hoy acontecía en 1958. Es un momento perfecto para mostrar que Vinicius es mi papá. Si con los estadios que nombraron como mi papá hacen un movimiento, programas con niños pobres, de conciencia racial o respeto a las mujeres. Utilizar la muerte de mi papá, pero para cosas más importantes que un simple nombre de un estadio.

SEMANA. Qué decía su papá de Colombia. ¿Le gustaba?

K.C.N.: Gozaba mucho de los colombianos, decía que era como los brasileros. Por el calor, la gran recepción. Le gustaba el país.

SEMANA. ¿Cómo ha sido la vida después de la muerte de su papá?

K.C.N.: Nuestro techo no está más. Era donde todos nos reuníamos. Era nuestro centro. Le gustaba una casa grande, plena de personas. Así era feliz.

Pelé saluda a la multitud antes de un partido de fútbol de la liga española, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 16 de enero de 2005. - Foto: AP

SEMANA. Para sus hijos, ¿cómo ha sido la ausencia del abuelo?

K.C.N.: No entienden aún. Ellos no pudieron verlo mucho por la Covid. Brasil no superó esta enfermedad como Estados Unidos, donde nosotros vivimos. Digamos que no sintieron tanto el impacto. No estuvieron acompañando todo el día como yo en la convalecencia, solo por videollamada. Están muy tristes.

SEMANA. ¿Qué fue lo último que habló con su papá?

K.C.N.: La verdad no me acuerdo. Creo que es el shock. Sé que debo ir a terapia para desbloquear ese recuerdo. Sin embargo, sé que estoy tranquila, agradecida por estar con él en esos momentos. Volveré a Brasil pronto, porque no he ido desde que murió y tendré que sentarme a pensar. Me gratifica que no dejé nada por decirle, siempre le dije todo, perdonamos, dijimos cosas buenas, no tan buenas.

SEMANA. ¿En todo el proceso que vivió con él que fue lo más difícil como papá e hija?

K.C.N.: Para mí, no poder hacer nada. Era el final, mi papá nunca hablaba de la muerte, no le gustaba. Decía que su velorio, era el único que atendería. No podía hacer nada para ayudarle en su salud, sentí impotencia.

SEMANA. Fue un momento muy doloroso pero también de reencuentro con sus hermanos.

K.C.N.: Sí, es bien particular porque nosotros siempre hemos tenido un ecosistema por ser hijos de Pelé. No tuvimos una cultura de fama los hijos. Creamos nuestro propio mundo, nos unimos, necesitamos mucho el uno del otro. La muerte de mi papá representó salir de ese mundo que creamos porque nos sentíamos seguros y a salvo con él.

Los hijos de Pelé, Kely y Edinho, acompañan a su papá en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo. - Foto: Instagram: Kely Nascimento

SEMANA. ¿Cómo fue la noticia de la muerte para ustedes y lo que representó para el mundo?

K.C.N.: Yo no estaba en ese momento en el cuarto, pero sabía que ya casi iba a pasar. Los últimos dos días le dieron mucho dolor para no sentir nada, ya no me reconocía. Entonces para mí ya no estaba desde ese momento. El hospital fue maravilloso, pensaron en cosas que nosotros no pensamos. Nos protegieron de los drones, nos protegieron. Hicimos una oración al final entre nosotros. Cuando murió, estábamos juntos y salimos en una van para el apartamento, nos fuimos a casa de mi padre, fue una locura llegar. Luego empezaron los homenajes, llamada del presidente y demás.

SEMANA. La muerte de su papá se dio después del mundial. ¿Alcanzó a disfrutar Pelé de esa copa del mundo?

K.C.N.: No consiguió disfrutar el último juego, pero estaba entendiendo qué pasaba. Desde que la selección Brasil fue eliminada, mi papá dijo “ahora tiene que ser Messi” porque se lo merece, es el mejor del mundo.

SEMANA. Su papá reconoció en Messi el mejor del mundo y esa debate por años involucra no solo a Lionel, también a Maradona y Pelé. ¿Él hablaba de eso?

K.C.N.: Es muy difícil hacer ranking porque son épocas diferentes. La disputa de Maradona y Pelé o Messi y Cristiano, es la parte divertida el fútbol. En casa no teníamos esta conversación, mi papá adoraba a Maradona, le reconocía un supertalento por la cantidad de alegría que le dio a Argentina y el mundo solo jugando el fútbol.

SEMANA. ¿Expresó algo de Messi cuando supo que ya casi conquistaría la copa que tanto anhelaba?

K.C.N.: Estaba feliz. Estaba cociente hasta cierta parte. De hecho, cuando Brasil queda eliminada, las enfermeras entraban al cuarto y decían. “¿Ahora qué hacemos? Por el amor de Dios que no sea Argentina” y mi papá les decía, “no, tiene que ser Argentina, tiene que ser Messi”. Si no ganó Brasil, la copa debe quedarse en Sudamérica.

Messi y Pelé. - Foto: REUTERS/KAI PFAFFENBACH//REUTERS/Dylan Martinez/File Photo FIFA

SEMANA. ¿Qué dijo de Neymar que no tuvo el mundial soñado por la lesión?

K.C.N.: Neymar es maravilloso. Amaba a Neymar, porque es increíble. A veces se irritaba por tanta crítica a Neymar, que no paraba de jugar. Le gustaba mucho. Además, es una gran persona.

SEMANA. ¿Le faltó algo por hacer al Rey Pelé?

K.C.N.: Lamentaba que no logró hacer lo suficiente por los niños pobres en Brasil, decía que las cosas no cambiaron lo suficiente. Quería hacer más.