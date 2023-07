Presidente de Brasil no tuvo piedad y criticó que Carlo Ancelotti vaya a ser el seleccionador de su país

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó que Carlo Ancelotti vaya a dirigir la selección de fútbol y se declaró “fan” del brasileño Fernando Diniz, que conducirá a la ‘Canarinha’ hasta que el italiano asuma el cargo a mediados de 2024.

“A mí me gusta Ancelotti, pero nunca fue el técnico de Italia. ¿Por qué no resuelve el problema de Italia, que ni disputó el último Mundial?”, dijo el mandatario izquierdista, de 77 años, en una entrevista transmitida la noche del jueves por la cadena local SBT.

A Lula no le gustó el nombramiento de Ancelotti como seleccionador de Brasil. Foto: Reuters. - Foto: Reuters / Ueslei Marcelino

Con una laureada carrera al mando de clubes europeos, Ancelotti asumirá la dirección técnica de los pentacampeones mundiales a partir de la Copa América en 2024, aseguró el martes el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues. La Copa América, el torneo más antiguo del mundo, se disputará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo año.

‘Carletto’, de 64 años y que nunca ha dirigido a un equipo nacional, se unirá a la ‘Canarinha’ una vez termine su contrato con el Real Madrid, que finaliza el 30 de junio de 2024, dijo a la AFP una alta fuente de la CBF, que pidió no ser citada. El europeo, que será el primer extranjero al mando del ‘scratch’ en casi seis décadas, y los merengues no se han manifestado sobre el anuncio del presidente de la entidad rectora del fútbol brasileño.

“Es muy fácil dirigir un equipo en Europa con once jugadores de selección. Duro es llegar aquí y dirigir el Corinthians. Quiero ver si Ancelotti andaría bien en el Corinthians”, dijo Lula, en referencia al equipo del que es hincha, que lucha por mantenerse en la primera división de Brasil. Diniz, de su lado, fue anunciado por la CBF el martes como DT de la ‘Canarinha’, que empezará la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026 en septiembre, ante Bolivia y Perú.

Carlo Ancelotti actualmente es el DT actualmente del Real Madrid. - Foto: Getty Images

El entrenador paulista, de 49 años, firmó contrato por un año, hasta que llegue Ancelotti, y compaginará su trabajo como orientador del Fluminense de Río de Janeiro con el de seleccionador. “Soy fan de Diniz (...) Tiene personalidad, creatividad y mando en el vestuario”, señaló Lula.

El mandatario izquierdista, sin embargo, puso en duda que pueda “montar una buena selección” debido a que, en su opinión, Brasil no tiene una generación de jugadores “muy buena”. “El problema no es Diniz, el problema es que hoy no tenemos la calidad de jugadores que teníamos en otras épocas”, apuntó, reiterando una queja que ya había hecho el mes pasado. Aunque los clubes brasileños dominan Sudamérica y el país es el principal exportador de futbolistas, la ‘Seleção’ no gana el título mundial desde 2002.

La ausencia del fichaje estrella de Brasil podría equilibrar las Eliminatorias

Estadios como La Bombonera en Argentina, Defensores del Chaco de Paraguay o el Monumental de Lima tendrán la posibilidad de tener la presencia de Carlo Ancelotti cuando el equipo brasileño dispute los partidos de eliminatoria en estos estadios, pero ‘para fortuna’ de los hinchas colombianos, el entrenador no estará en el partido que tendrá que afrontar la Selección Colombia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en la quinta fecha de las eliminatorias mundialistas ante la Selección de Brasil.

Carlo Ancelotti desembarcará en Brasil y hará su debut en la Copa América 2024. - Foto: Getty Images

Este juego está programado, según la Conmebol, para disputarse en el mes de noviembre, fecha en la que aún Ancelotti será entrenador de los merengues, por lo que en dicho compromiso la persona que estará al mando de la verdeamarela será Fernando Diniz, actual técnico del Fluminense y quien firmó como entrenador interino durante un año, mientras llega Carlo.

Esto porque, aunque el italiano aceptó la oferta y los términos económicos por los cuales llega a la verdeamarela, la Federación le permitió finalizar su contrato vigente con el Real Madrid, el cual tiene vencimiento en 2024. Es decir, que apenas se llegue a la fecha de terminación de contrato con el equipo español, Ancelotti firmará con la Selección sudamericana y no continuará más a cargo del Real Madrid.

Debido a esto, el entrenador asumiría las riendas del conjunto brasileño semanas antes de iniciar la Copa América 2024, la cual tendrá lugar en Estados Unidos y en la que el objetivo del equipo será volver a levantar el trofeo tras el intento fallido que tuvieron en 2021, cuando fueron derrotados por Argentina.

*Con información de AFP.