Video | La desilusión de Antonio Casale el rechazo de Falcao a la oferta de jugar en Millonarios

Un revuelo enorme se ha generado en las últimas horas sobre la posible llegada del delantero Radamel Falcao García a Millonarios. Los directivos del cuadro azul se han movido para convencer al Tigre, y aunque es difícil, las expectativas han aumentado.

Desde tempranas horas del día, varias fuentes cercanas al club embajador confirmaron que la posibilidad de que sea Millonarios es muy cierta; sin embargo, no es nada fácil, pues las aspiraciones del delantero son de seguir en el Viejo Continente.

No obstante, con el correr de las horas de este jueves, las mismas fuentes cercanas empezaron a aterrizar los rumores sobre la posible llegada del máximo goleador de la Selección Colombia y se terminó confirmando que Radamel Falcao García había rechazado la oferta para jugar en Millonarios debido a la cifra económica que ofreció el club ‘embajador’ la cual estuvo muy lejana de lo que recibe el delantero colombiano.

Falcao y una de sus primeras entrevistas como juvenil con Millonarios. - Foto: Saque de honor con Jorge Álvaro Peña

La noticia fue muy triste para la hinchada de Millonarios que durante la mañana estuvo muy ilusionada con lograr una negociación que permitiera que uno de los mejores futbolistas de la historia de Colombia se vistiera de azul, sobre todo teniendo en cuenta que ‘el Tigre’ ha manifestado varias veces su cariño por el equipo azul.

Uno de los que más mostró su tristeza fue el periodista deportivo Antonio Casale, reconocido por no esconder su pasión por Millonarios, el cual estuvo todo el día muy activo en redes sociales hablando de la posible llegada del delantero samario.

Casale es uno de los más reconocidos hinchas de Millonarios. - Foto: @casaleantoniod // Dimayor

“Bueno, qué vamos a hacer. Cuando se puede, se puede y cuando no se puede, no se puede”, comenzó diciendo que evidente tristeza Antonio Casale en un video publicado en la red social, donde continuó diciendo: “Millonarios envío una oferta con todas las variantes posibles para intentar llegar, pero terminó siendo muy inferior a lo que percibe hoy Falcao en su ocaso de su carrera”.

El periodista agregó que a pesar de que el futbolista está en el final de su carrera, entiende que no haya aceptado la propuesta del club ‘embajador’ debido a que tanto Falcao, como su familia, quiere recibir un buen dinero en lo que serán las últimas temporadas de su carrera.

Sin embargo, a pesar de la evidente tristeza, Casale se mostró contento y agradecido por el esfuerzo que hizo Millonarios y que demuestra que están pensando en grande al soñar con la contratación del que para muchos es el mejor futbolista colombiano de toda la historia.

“La desilusión es grande, porque la ilusión fue grande. Me quedo con lo bueno, las dos partes hicieron un gran esfuerzo. Se está pensando en grande”, terminó diciendo el periodista en el video a manera de resignación y sin ocultar la tristeza que siente como hincha ante el rechazo de la propuesta por parte de Radamel Falcao García.

Falcao García daría cumplimiento a su contrato y permanecería en el Rayo Vallecano. - Foto: Getty Images

Justamente Casale, fue uno de los encargados de aterrizar los rumores sobre la llegada del jugador de Rayo Vallecano, quien aseguró que el posible regreso no se dará a pesar de que hubo acercamientos.

Mediante su cuenta de Twitter, el comunicador aseguró que: la oferta que @MillosFCoficial pudo hacerle a @FALCAO es mucho menor a lo que el jugador percibe hoy en día. Las dos partes alcanzaron a ilusionarse, pero es económicamente imposible. Las dos partes hicieron un buen intento. No habrá contraoferta”, dijo. Al trino de Casale se sumó el de Carlos Antonio Vélez que publicó. “La ilusión duró poco… me acaban de informar desde @MillosFCoficial que murió la negociación con @FALCAO. El equipo rompió el marrano, pero no alcanzó”.