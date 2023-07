Tulio Gómez echó ‘el agua sucia’ a Alexandre Guimarães por la no llegada de Hugo Rodallega al América

Para nadie es un secreto que el actual delantero de Santa Fe, Hugo Rodallega, ha sido de los gustos más grandes del América de Cali. Y es que en distintas ocasiones, el atacante se ha ofrecido a llegar al cuadro escarlata, sin embargo, por diversos motivos no se ha podido concretar.

En las últimas semanas, Rodallega generó revuelo en la hinchada escarlata al hablar sobre su deseo de estar allí. En charla con Zona Libre de Humo, ‘Hugol’,como es apodado dijo: “Me incomodó (que no se diera lo del América) porque tenía todo listo, según yo. Al parecer dio la vuelta para el lado que no era”, apuntó Rodallega.

“Yo soy un tipo profesional. Sé lo que le puedo brindar al equipo que represente, en este caso Santa Fe. Lo único que yo sé es que sentí que Tulio no manejó bien las cosas. Me queda claro que si Tulio nos hubiese contratado a los dos, a Facundo y a mí, junto a Adrián (Ramos), Darwin (Quintero) y todos los grandes jugadores que tienen ahí, hubiéramos hecho algo buenísimo”, agregó.

Morelo y Rodallega abrazados celebrando un gol de Santa Fe - Foto: Prensa Santa Fe

Ahora, días después de haber apuntado contra Gómez, el propio empresario salió a hablar sobre el tema y aseguró que su llegada no se dio por culpa del cuerpo técnico de ese momento, es decir, el de Alexandre Guimarães.

“Me hubiera gustado traerlo y yo siempre quise traerlo, pero el cuerpo técnico no me lo avaló, entonces no lo traje. Cuando usted le trae un jugador al técnico, que el técnico no se lo aprueba, es como cuando usted le lleva a su esposa algo para que le cocine y si a ella no le interesa, no le cocina, eso ya lo aprendí”, dijo Tulio en charla con Caracol Radio.

Hugo Rodallega llegó a ocho goles con Santa Fe. - Foto: AFP

Por el momento, Hugo Rodallega y América de Cali se siguen alejando de una posibilidad de verlo en el Pascual. El delantero tiene contrato hasta el mes de diciembre con Santa Fe y desde ya se ha empezado a manejar su renovación para el próximo año.

Cabe anotar que Rodallega fue el punto más alto de la plantilla cardenal en el semestre anterior. Un total de 6 goles en 18 partidos marcó el flamante refuerzo de Santa Fe por liga.

En Sudamericana también fue fundamental, pues rompió la portería contraria en tres ocasiones de los seis partidos disputados.

¿Qué dice Rodallega sobre su futuro?

El programa Vbar Caracol, tuvo una charla en los últimos días con Hugo Rodallega, uno de los pocos que se ‘salva’ de la campaña que tuvo el cuadro rojo. Allí, fue consultado por su continuidad en el equipo: “En principio está hasta diciembre, esperemos. Estoy tranquilo, contento, me estoy disfrutando el paso por Santa Fe”.

Anhelando que el fútbol le pueda dar una revancha, se mostró molesto por no haber logrado clasificar ni en Liga, ni tampoco en Copa Sudamericana: “Con el equipo humano que teníamos, aspirábamos a avanzar y quedó una espinita”. Esa nueva oportunidad para el goleador y sus compañeros, solo se podrá dar en el 2023-II.

Ahora bien, tras nuevamente hablar de la extensión de su contrato en caso de acabarlo a finales de 2023, fue cuando generó una preocupación máxima porque aseguró que desde la directiva del club no le habían hecho ofrecimiento alguno: “No tengo nada que pensar porque no me he sentado con el presidente Méndez”.

Poniendo al presidente Eduardo Méndez contra la pared porque esa reunión sé de, dijo que espera esto se genere en los próximos días, además, porque su objetivo es claro para el segundo semestre del 2023: “A partir de esta semana, si él viene, estaré en total disposición. Quiero retribuirle a la gente el cariño con una final o título”.