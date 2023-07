Hugo Rodallega alertó a Santa Fe por su continuidad; puso al presidente entre ‘la espada y la pared’

Independiente Santa Fe cierra una semana de fracaso absoluto luego de haber quedado eliminado de la fase de grupos en la Copa Sudamericana, único torneo en el que se mantenía vigente. Con esto el Primer Campeón del fútbol colombiano volvió a entristecer a su afición, que no celebra títulos como en los años anteriores.

Si bien en las últimas semanas se han dado noticias positivas como el arribo del entrenador Hubert Bodhert para iniciar un nuevo proceso, esto no termina de ser suficiente para que los aficionados se sientan tranquilos con la continuidad de su equipo. Y ahora, una entrevista de las últimas horas causó más preocupación entre los aficionados.

El programa Vbar Caracol, invitó en la emisión de este viernes a Hugo Rodallega, uno de los pocos que se ‘salva’ de la campaña que tuvo el cuadro rojo. Allí, fue consultado por su continuidad en el equipo: “En principio está hasta diciembre, esperemos. Estoy tranquilo, contento, me estoy disfrutando el paso por Santa Fe”.

#ElVbarCaracol



🔴🗣️"Fracasamos tanto en la Liga como en la Copa Sudamericana": Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe, sobre su balance del semestre que culminó



🎧Escúche la entrevista completa aquí:https://t.co/0c98oC7ScY pic.twitter.com/VXPaxnnDar — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 1, 2023

Como uno de los más experimentados de la plantilla actual, aseguró que a lo largo de todo el semestre trató de ayudar para que se cumplieran los objetivos: “Intenté de todas las maneras contagiar a mis compañeros, que clasificáramos a los ocho, avanzar a la Sudamericana... lastimosamente no se logró, es un fracaso”.

Hugo Rodallega acusó ser víctima de racismo en Argentina. - Foto: Captura de pantalla: @SC_ESPN

Anhelando que el fútbol le pueda dar una revancha, se mostró molesto por no haber logrado clasificar ni en Liga, ni tampoco en Copa Sudamericana: “Con el equipo humano que teníamos, aspirábamos a avanzar y quedó una espinita”. Esa nueva oportunidad para el goleador y sus compañeros, solo se podrá dar en el 2023-II.

Ahora bien, tras nuevamente hablar de la extensión de su contrato en caso de acabarlo a finales de 2023, fue cuando generó una preocupación máxima porque aseguró que desde la directiva del club no le habían hecho ofrecimiento alguno: “No tengo nada que pensar porque no me he sentado con el presidente Méndez”.

Poniendo al presidente Eduardo Méndez contra la pared porque esa reunión sé de, dijo que espera esto se genere en los próximos días, además, porque su objetivo es claro para el segundo semestre del 2023: “A partir de esta semana, si él viene, estaré en total disposición. Quiero retribuirle a la gente el cariño con una final o título”.

Santa Fe necesitaba ganar para seguir en la Copa Sudamericana - Foto: Prensa Santa Fe

Para Santa Fe es sumamente importante que Rodallega pueda llegar a quedarse de cara al 2024, dado que ha sido uno de los jugadores referentes del equipo. Hasta mitad del año en curso, ‘Hugol’ ha jugado 18 compromisos, la mayoría de ellos como titular y su aporte de gol demuestra eficacia total con 6 tantos.

Además, con 37 años desbancó del puesto titular a ídolos del club como Wilson Morelo, quien por la falta de continuidad podría estar dejando el equipo en las próximas semanas. De darse un nuevo contrato con Rodallega, el cuadro bogotano se estaría garantizando un delantero que no solo marca, sino también aporta en la creación de juego.

Wilson Morelo estaría en la lista de salida del club para el segundo semestre de 2023. - Foto: Dimayor

La actualidad de los cardenales por estos días es corta, el único anuncio oficial hasta el momento fue la llegada del entrenador mencionado, además, de la salida de Marlon Torres, quien mantenía acuerdo para seguir vinculado con el cuadro rojo, pero ante una mejor propuesta terminó yéndose a los ‘pijaos’ donde se reencontrará con Juan Cruz Real.

Además de esto, en las últimas horas el periodista Sebastián Vargas, de Caracol Radio, actualizó las novedades del equipo, asegurando que “Cristian Marrugo se queda. Salen Jonathan Barbosa y Juan Daniel Roa. Se busca arreglar la salida del delantero Wilson Morelo. Llegadas: Ruben Manjarres, Yilmar Velasquez y Jhon Melendez, además, buscan delantero, defensor central y lateral derecho”.