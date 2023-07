Paulo Autuori se va: SEMANA revela las verdaderas razones de su renuncia a Atlético Nacional

Atlético Nacional anunció este jueves, 6 de julio, la primera gran consecuencia de la final perdida frente a Millonarios en la Liga BetPlay. Luego de haber recibido el ‘espaldarazo’ de la junta directiva, el técnico ya planificaba el segundo semestre de 2023; sin embargo, una serie de acontecimientos provocaron que presentara su renuncia irrevocable.

Todo empieza el pasado 24 de junio, en el final del partido de vuelta en Bogotá, cuando algunos jugadores de peso en el vestuario presuntamente pararon los cambios que Autuori tenía pensados para encarar el tramo decisivo del compromiso.

Dorlan Pabón y Yerson Candelo fueron algunos de los protagonistas del ‘bochornoso’ hecho que retrató la falta de comunicación entre futbolistas y cuerpo técnico. Luego, ya en la tanda de penales, Autuori no se acercó a sus dirigidos y les dejó la responsabilidad de escoger los pateadores.

Nacional sufrió una auténtica pesadilla en la serie desde los 12 pasos. Falló tres de los cinco cobros y permitió que Millonarios saliera campeón en una de las finales más importantes en la historia reciente del fútbol colombiano.

Atlético Nacional cayó en los penales con Millonarios en la histórica final de la Liga BetPlay 2023-I. - Foto: Getty Images

“Esto es así, fútbol. El fútbol es vida y necesitamos vivir entre alegrías, tristezas. Nos quedamos tristes. Sentimos que hemos logrado cosas. No cambia nada, así fuéramos los campeones. Es un proceso”, indicó Autuori finalizado el partido.

Al respecto de la polémica por las sustituciones, el brasileño dijo que por “la confusión tiene que preguntarles a otras personas, no fue mía. Estaba muy claro lo que íbamos a hacer. No puedo hablar porque no fui yo el responsable”.

“Uno cuando analiza, fue un error grave, mío no fue. La idea de quién iba a salir estaba clara y anotada. No puedo permitir hablar de eso, no puedo. Uno ve el histórico y ve si han pasado cosas así, para mí el deporte es lo más importante. Porque puede hacer que un país crezca a nivel de educación con deporte. Mi país necesita eso”, agregó el técnico brasileño.

El momento en el que los jugadores discuten con Autuori sobre los cambios. - Foto: Win Sports

Las razones de su salida

Una vez se hizo oficial el comunicado en el que Nacional informó la renuncia de Paulo Autuori, SEMANA consultó fuentes cercanas al club antioqueño y encontró las “razones personales” que detonaron el inesperado divorcio.

Uno de los puntos que pesó en la decisión fue la tensión en el camerino, luego de la final, en la que varios jugadores y el propio cuerpo técnico fueron duramente señalados por la afición. Autuori tenía pensado irse luego de caer ante Millonarios, pero la junta directiva intentó convencerlo en los días siguientes y lograron que estuviera en la línea para el duelo ante Patronato por Copa Libertadores, con la promesa de trabajar en conjunto para el segundo semestre.

No obstante, el estratega brasileño considera que no le dieron el respaldo total a sus decisiones de apostar por los más jóvenes y la relación se fue deteriorando una vez más hasta el momento de la renuncia.

Según pudo conocer SEMANA, las declaraciones del presidente Mauricio Navarro en Caracol Radio terminaron de colmar la paciencia del entrenador, que este jueves (6 de julio) pasó su renuncia irrevocable en las oficinas del cuadro verdolaga.

Paulo Autuori ha sido muy señalado por la afición de Nacional. - Foto: Getty Images

La salida de Autuori cambia el panorama para jugadores que estaban en la rampa de salida, como es el caso de Yerson Candelo y Jarlan Barrera, con quienes la dirigencia ha estado hablando constantemente en los últimos días. Aunque Barrera es el que más cerca está de salir, ambos casos dependen del nombramiento del nuevo entrenador y las decisiones que se tomen ante la emergencia de quedarse sin técnico faltando 10 días para el inicio del campeonato.

De momento, serán William Amaral y Caio Mello, asistentes de Autuori, los encargados de liderar los entrenamientos mientras Nacional nombra al nuevo timonel.