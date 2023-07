Carlos Antonio Vélez confronta a Jesurún y cuenta “la otra mitad” que ocultó sobre el adiós de Pékerman

La polémica por la salida de José Néstor Pékerman de la Selección Colombia se reactivó esta semana a raíz de las declaraciones de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que contó las razones por las que la junta directiva no insistió en evitar el adiós del cuerpo técnico tras lo sucedido en Rusaia 2018.

Jesurún habló con el Diario As y allí mencionó que el propio Pékerman fue quien tomó la decisión de irse antes de iniciar el siguiente ciclo mundialista. “Es que Pékerman decidió irse, la gente no lo ha querido entender. Pékerman es el que dice ‘no quiero seguir’, si no quiere seguir, pues no sigue. Nunca le dijimos a Pékerman que no seguía”, fueron las declaraciones del mandamás de la FCF.

“Después del Mundial hubo un receso, él tenía contrato hasta agosto y luego retomamos el tema cuando correspondía. Nos dijo en nuestra sala de juntas, ‘muchas gracias, he decidido no continuar con la Selección Colombia’, y no continuó”, señaló Jesurún.

James y Pékerman consolidaron una gran relación en la Selección Colombia - Foto: Getty Images

El presidente de la FCF hace rato decidió pasar la página de Pékerman, sin embargo, el reciente nombramiento de Néstor Lorenzo, que era el asistente de aquel cuerpo técnico, termina por dejar abierta la puerta al cruce de versiones.

En ese sentido, Carlos Antonio Vélez opinó al respecto de las declaraciones de Jesurún y contó “la otra mitad” de la historia que, según él, el máximo dirigente del fútbol colombiano quiso ocultar para cerrar el tema de una vez por todas. “Don Ramón es un magnífico político, al doctor Jesurún lo conozco perfectamente. Él dice muchas verdades, pero algunas incompletas”, señaló el experimentado periodista en Palabras Mayores.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF. - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Después de leer textualmente las palabras del dirigente, Vélez lo calificó de “supremamente hábil” por las palabras que usó para referirse a la salida de Pékerman. “Esta es la mitad de la historia y yo les voy a contar la otra mitad”, advirtió.

“El señor (Pékerman) salía de Colombia sí o sí, ya estaban podridos con sus procederes, estuvo 7 años y mucha gente se dio cuenta de cómo hacían las cosas él y su grupo. Y aquí, a vista y paciencia de la gran mayoría, porque estaban convencidos de que estaba haciendo un excelente trabajo, qué horror y qué mediocridad tan grande, se le mantuvo pese a que se sabía que hacía y deshacía”, lanzó.

Carlos Antonio puntualiza que habían varios miembros de la junta directiva cansados del cuerpo técnico al momento que decidieron separar caminos. “Paremos esto porque no hemos ganado nada, busquemos otras opciones, se nos creció el enano”, dijo en palabras supuestamente mencionadas por dichos directivos.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo colombiano. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Sobre aquella reunión que mencionó Jesurún, en la que Pékerman anunció su despedida, Vélez cuenta que Pékerman esperó la oferta de renovación hasta último momento. “Terminó el mes de agosto y como no vino la oferta, dijo: ‘No quiero seguir, me voy’. Y claro, no le estaban ofreciendo que se quedara, la Federación dejó que se acabaran los plazos y términos del contrato”, apuntó.

De hecho, el periodista asegura que “ya le estaban buscando el reemplazo, desde Rusia, desde el mismísimo Mundial. Un dirigente me dijo, el día que le ganamos a Francia, en París: ‘El señor no va, no será más técnico de Colombia, así gane el Campeonato del Mundo, no va a ser más el técnico de Colombia’ y empezaron a buscar el técnico que querían”.

Vélez terminó su columna pidiendo que se cierre cuanto antes el tema de Pékerman para mirar hacia el futuro. “No ganó nada… ¿El Mundial de Brasil? Arranquen a mirar qué rivales tuvimos en el Mundial de Brasil y ¿qué ganamos? Supérenlo, no va más, se terminó. Y las verdades a medias, son mentiras, no sé por qué hay que estar matizando y nunca diciendo lo que es”, finalizó.