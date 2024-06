Sueltan en vivo que “Petro dio la orden” para realizar ‘jugadita’ en el Congreso y aprobar así su reforma pensional

El petrismo utilizó una ponencia para que el proyecto no se debatiera más y se aprobara a lo que ya el Senado le había dado luz verde. Dicha maniobra fue producto de una coalición que integraron varios senadores del Pacto Histórico, Partido Conservador, Comunes y Alianza Verde, entre otros.

“Lo sé por conversaciones que tuve, y que claramente este no es el escenario para revelarlas. El presidente de la República fue el que dio la orden para que esto se ejecutara de esa manera y así evitar las conciliaciones del Senado”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Esa es la verdad, todos la sabemos. Ninguno de sus ministros se pronunció para que continuara la discusión del proyecto en la Cámara, como correspondía. Lo que hicieron fue saltarse el cierto desbaste. Hoy no se ve ningún cambió en el Congreso”.

Disidencias de las Farc publican nuevo manual de convivencia. Quien no cumpla, debe pagar o es asesinado

Contexto: Disidencias de las Farc publican nuevo manual de convivencia. Quien no cumpla, debe pagar o es asesinado

¿Se caerá en la Corte?

“La rama legislativa en Colombia es bicameral. Hay antecedentes en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en los que se indica que no se puede incurrir en elusión del debate y del mecanismo de conciliación, esto es, que la Cámara no se puede remitir a lo decidido en el Senado, sin el debate respectivo. Esto puede conducir a que se afecte el principio de consecutividad, que en términos sencillos significa que no se cumplió con todas las etapas de trámites y debates dispuestos jurídicamente para la aprobación de las leyes”, precisó el jurista.