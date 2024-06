Presidente de Asofondos asegura que la reforma pensional es insostenible: “Van a presentar un nuevo proyecto el 20 de julio”

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, dio una rueda de prensa este lunes, 17 de junio. El líder gremial aseguró que la reforma aprobada no será sostenible y que los mismos proponentes del proyecto han recalcado varias veces que el sistema pensional del país debe asumir una nueva reforma.

Pese a ello, la reforma no motiva el ahorro y la capitalización, sino que, al contrario, pone a los ahorradores a asumir estos costos, por lo que el sistema se vuelve insostenible.

“La misma ministra de trabajo lo dijo hace un mes que hay que hacer otra reforma dentro de 12 años de que esto no es sostenible y que nos toca ajustar parámetros aumentar la edad, aumentar la cotización aumentar el número de años de cotización. Entonces el mismo proyecto reconoce que esto no es sostenible. Lo dijo la ministra, lo dijo el ex ministro Ocampo.