Estas son las razones que podrían tumbar la reforma pensional de Petro en la Corte Constitucional. Hablan los expertos

Y es que los principales obstáculos que varios expertos le han hallado a la reforma es que la proposición no estuvo acompañada de la misma proposición del Senado, situación por la que se habría generado un desconocimiento de los representantes a la Cámara al momento de la deliberación del proyecto.

Para el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre “hay antecedentes en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en los que se indica que no se puede incurrir en elusión del debate y del mecanismo de conciliación, esto es que la Cámara no se puede remitir a lo decidido en el Senado sin el debate respectivo. Esto puede conducir a que se afecte el principio de consecutividad, que en términos sencillos significa que no se cumplió con todas las etapas de trámites y debates dispuestos jurídicamente para la aprobación de las leyes”.