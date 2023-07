“Me quería entregar”: Egan Bernal relata el ‘viacrucis’ que pasó en la etapa 5 del Tour de Francia 2023

La quinta etapa del Tour de Francia fue emocionante con la llegada de los Pirineos y con la conquista de Jai Hindley (BORA-Hansgrohe), quien se convirtió en el nuevo líder de la carrera.

Hindley, quien ganó el Giro de Italia en 2022, demostró toda su calidad en el recorrido de 167 kilómetros, superando por un amplio margen al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y al austriaco Felix Gall (AG2R), segundo y tercero, respectivamente.

Entre los favoritos, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) dejó atrás a Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) en la subida al Col de Marie Blanque y le sacó 53 segundos, abriendo una distancia que puede ser crucial en lo que resta de carrera.

Egan Bernal habló de su rendimiento en la etapa

Por los lados de los colombianos, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sufrió la fracción de montaña, cedió tiempo en la parte final de la jornada y cruzó la línea de meta a más de tres minutos del ganador de la etapa. Sin embargo, el zipaquireño sigue siendo el mejor corredor colombiano en la general y se mantiene parcialmente en la posición número 20.

Tras la carrera, el pedalista colombiano aceptó que “fue una etapa muy dura desde el comienzo, no había un metro llano, todo el día era para arriba o para abajo y se hizo muy dura. La medida de vatios y la fuerza que se movió fue muy alta. Ya en el final creo que lo que vengo diciendo, no estoy en mi mejor nivel, pero lo estoy entregando todo y la verdad que el equipo me dio una mano al final cuando me quedé del grupo”.

Bernal se encuentra en estos momentos a 4 minutos de la cima de la Grande Boucle; no obstante, vio el vaso medio lleno.

“Pudo ser peor, en el momento en que me quedé me quería entregar y el equipo desde la radio me decía que siguiera apretando, que el Tour es muy largo. Los compañeros hicieron un buen trabajo, Carlitos (Rodríguez) y Tom (Pidcock) llegaron adelante y creo que es bueno tener números en los primeros”, explicó el ganador del Tour en 2019.

Ahora Egan Bernal buscaría apuntar a las fugas

En el encuentro con los medios, a Egan también se le interrogó que si con la diferencia actual en la general sus objetivos en la carrera francesa cambiaban.

“Entre más tiempo uno va perdiendo, más oportunidades tiene para entrar en una fuga, creo que para entrar en una buena fuga tengo que perder más tiempo. Esperemos qué estrategia termina planteando el equipo”, aseguró.

Este jueves se llevará a cabo la sexta etapa de la ronda gala entre las localidades de Tarbes y Cauterets-Cambasque. La jornada contará con un recorrido de 145 kilómetros y tendrá cuatro puertos de alta montaña.

Clasificación etapa 5

1. HINDLEY Jai (BORA-hansgrohe), 3:57:072

2 CICCONE Giulio (Lidl-Trek)

3. GALL Felix (AG2R Citroën Team)

4. BUCHMANN Emanuel (BORA-hansgrohe)

5. VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma)

6. SKJELMOSE Mattias (Lidl-Trek)

7. MARTÍNEZ Daniel Felipe (Ineos Grenadiers)

Clasificación general del Tour de Francia 2023

1. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe)

2. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma), a 00′47″

3. Giulio Ciccone (ITA/Lidl - Trek), a 01′03"

4. Emanuel Buchmann (ALE/Bora-Hansgrohe), a 01′11"

5. Adam Yates (GBR/UAE Emirates), a 01′34"

6. Tadej Pogačar (SLO/UAE Emirates), a 01′40"

7. Simon Yates (GBR/Jayco-AlUla), a 01′40"

8. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek), a 01′56"

9. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers), a 01′56"

10. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ), a 01′56"

20. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers), a 04′00"

34. Harold Tejada (COL/Astana), a 09′51"

37. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers), a 16′18″

