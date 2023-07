Rigoberto Urán aceptó las críticas al Tour de Francia: “Ver 200 mari... no hay espectáculo”

El Tour de Francia 2023 vivió este martes, 4 de julio, una jornada bastante accidentada en el final, luego de que se registraron tres caídas en el esprint final en el Autódromo de Nogaro, no obstante, esta etapa estuvo marcada por las fuertes críticas hacia los ciclistas.

Durante más de 80 kilómetros, el lote se mantuvo tranquilo con un ritmo lento y extrañamente sin ataques a la fuga. La carrera apenas se movió al cruzar el esprint intermedio en Notre-Dame des Cyclistes, donde el belga del Alpecin-Deceunick cruzó primero para montarse en lo más alto de la clasificación de los puntos desplazando al francés Victor Lafay (Cofidis).

Jasper Philipsen venció por muy poco a Caleb Ewan en la cuarta etapa. - Foto: AFP

El ataque de Philipsen dio pie al único intento en la fuga, sin embargo, no logró prosperar ante la falta de inclinación en el trazado hacia la meta. Benoit Cosnefroy (AG2R) y Victor Delaplace (Arkéa-Samsic) fueron capturados a 23 kilómetros de la meta, declarando de esa manera que la etapa terminaría en un nuevo esprint que terminó con triunfo para el belga Philipsen.

El análisis de Rigoberto Urán

Desde los expertos del ciclismo y el público en general quedó un desazón, ya que prácticamente no hubo espectáculo.

Frente a esto, el corredor colombiano Rigoberto Urán, del EF Education-EasyPost, fue autocrítico, aceptando que lo que se vio no es lo que la gente espera de un deporte de emociones como el ciclismo.

'Rigo' integra el EF en el Tour de Francia 2023 - Foto: Getty Images

“No es que nosotros nos pongamos de acuerdo, cada equipo tiene sus intereses, ayer nadie buscaba ir a la fuga, pero entiendo, yo creo que si estuviera en mi casa viendo eso me aburriría y pondría otro canal, porque ver 200 maricas... si el paisaje es muy bonito, pero no hay espectáculo. Creo que la gente a veces reclama eso, los equipos tienen sus intereses, era una etapa que iba a llegar, no pegaba aire y otra cosa importante, veníamos de dos días donde nos habíamos sacado todo, yo ya estaba a 5 minutos”, explicó Urán, quien participa por décima vez en el Tour.

Además, el Toro de Urrao tuvo palabras jocosas, comparando el ritmo de la etapa con la carrera que organiza, el Giro de Rigo.

“Todo el mundo se dio un respiro, no es malo, pero si lo vas a ver para vender… vamos más rápido en el Giro de Rigo. Ayer muchos amigos aguantaron en el grupo la primera parte, porque la segunda no la aguantan”, dijo.

Buscará atacar en la quinta etapa

“Al que le salga, es una etapa donde cualquiera de los siete corredores que estamos en el equipo podemos concluir bien, obviamente el objetivo principal es con Neilson Powless en la montaña, pero todos debemos intentar, porque hoy el corredor 40 en la general está a más de 10 minutos y por eso habrá una guerra muy importante por esa fuga, todos lo vamos a intentar”, sostuvo Urán sobre la quinta etapa.

Los 165 kilómetros de etapa 5 entre Pau y Lauruns traen consigo un ascenso fuera de categoría al Col de Soudet y otro de primera en el Col de Marie Blanque, dos subidas que pondrán a prueba la resistencia de los corredores y, sobre todo, permitirán el protagonismo de los fugados.

A diferencia de lo que expuso Urán, Egan Bernal (Ineos Grenadier) señaló que no cree tener posibilidades para conseguir la victoria de etapa.

Egan Bernal fue multado, esta es la razón. - Foto: Getty Images

“Yo tengo que estar en todo lado si quiero hacer la general. No creo que tenga piernas para atacar y mucho menos a este par que están adelante”, dijo a los medios de comunicación tras la cuarta fracción.

Por ahora, Egan es el mejor de los colombianos, ocupando la casilla 21 de la grande boucle, a 43 segundos del líder, que es el británico Adam Yates (UAE Emirates Team).