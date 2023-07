Rigoberto Urán, la gran sensación del Tour de Francia 2023; hasta Pogacar y su equipo hicieron fila para saludarlo

Rigoberto Urán es uno de los colombianos que se encuentra en suelo francés disputando la edición 110 del Tour de Francia. En cuatro etapas transcurridas, el cafetero no la ha pasado para nada bien, pues ha perdido mucho tiempo con respecto al líder de la general, Adam Yates.

Ahora bien, más allá del tema deportivo, Rigo Urán se ha sabido robar la atención en las tres primeras jornadas de la grande boucle, pues en suelo vasco ha sido aclamado por los miles de aficionados y por colegas de otros equipos.

'Rigo' integra el EF en el Tour de Francia 2023. - Foto: Getty Images

Precisamente, en las últimas horas, se ha hecho viral un video en redes sociales donde varios ciclistas demostraron su respeto por el ‘Toro de Urrao’ y parece que hicieran fila por saludarlo.

Mientras los equipos se alistaban para tomar partida en la cuarta etapa, el UAE Team Emirates, escuadra del mítico Tadej Pogacar, se pararon para hablar y saludar al cafetero que tuvo varias conversaciones. La cuenta del Tour en Colombia exaltó este gesto donde se puede ver al esloveno dar un golpecito en las piernas en son de admiración por su colega.

“Todos quieren saludar a @UranRigoberto antes de arrancar la etapa”, escribieron en las redes sociales.

🇨🇴🇨🇴🇨🇴¡VAMOS RIGO!



🤜🤛 Todos quieren saludar a @UranRigoberto antes de arrancar la etapa. #TDF2023 pic.twitter.com/rCY1L0VisG — Tour de France COL (@letour_col) July 4, 2023

Cabe anotar que Rigo ha tenido una amistad cercana con Tadej Pogacar, quien incluso visitó suelo colombiano para compartir con los fanáticos y además competir en el famoso ‘Giro de Rigo’.

El esloveno no ocultó su alegría de conocer Colombia y las costumbres del Llano, puesto que también montó a caballo y bailó joropo, como lo hizo el pasado viernes en el evento de inauguración del Giro de Rigo.

“Estoy muy feliz, es un gran honor estar aquí. Fue una gran bienvenida y estoy contento de recibir esta invitación”, aseguró el pedalista europeo en la cuenta oficial del evento, que dejó ver algunos detalles íntimos de su vista.

Pogacar quedó sorprendido con el paisaje y prometió volver. - Foto: captura @rigobertouran

Las expectativas de Rigo en este Tour 2023

En diálogo con Víctor Hugo Peña, periodista de ESPN que cubre la intimidad de los colombianos en el Tour, Urán dio un balance sobre su participación en los primeros días de competencia antes de que partiera a cumplir con la tercera prueba.

En cuanto a los aficionados, el pedalista de Urrao se ha sentido como en su propia tierra. “Esto es como cuando hacíamos el Tour Colombia. Mucha afición, aquí obviamente el ciclismo es de muchos aficionados y es muy bonito estar acá”, reseñó.

Ahora bien, el antioqueño está consciente de su papel en el EF, pese a que le gustaría tener otra aspiración mayor en las actuales justas.

“Cambia mucho, porque normalmente he tratado de estar en la general. Muchas veces dices que si eres sexto o séptimo sirve, claro, pero si tienes 21 o 22 años, pero cuando tienes 36 es muy diferente. Lo que pasa es que yo soy realista y sé que la realidad duele a la gente. Es mejor ser claro. Hay unos jefes de mi equipo, el Education First, que me dan unas órdenes y que debo seguir. Me dicen ‘este año vamos contigo a tratar de buscar etapas’, porque igual así pierdas tiempo en unos días eso no te garantiza que no vayas a ganar una etapa”, indicó.

Pese a que está en plenitud de condiciones a nivel físico y espera las pruebas vitales en la alta montaña, es consciente de que es una de sus últimas apariciones en el Tour de Francia, recalcando que sí le gustaría estar peleando más arriba en la general; sin embargo, su misión es otra.

“Es claro que ya son los últimos Tour que voy a correr, y es muy diferente cuando corres, así cuando ves que ya la escapada se va y tú no estás, pues te desconectas de la carrera, recuperas y ya está”, así se refirió sobre el tema.

“Yo siempre les digo a ustedes que la actitud es muy importante cuando tenemos un trabajo. Hay que respetar las órdenes y tratar de disfrutar. A veces es muy complicado, el Tour es una carrera como todas. Andar con estas velocidades no es fácil, pero estamos acostumbrados, entrenamos para esto y todos los años hacemos lo mismo”, complementó Rigo, quien ha declarado que “es un Tour diferente para él”, pero que al menos “hay trabajo”.