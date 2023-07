Egan Bernal nuevamente fue el mejor colombiano en la etapa 2 del Tour de Francia 2023. Así les fue a los demás

Este domingo 2 de julio se realizó la segunda etapa del Tour de Francia 2023 que inició en Vitoria hacia San Sebastián, en el norte de España. Después de 208 kilómetros, Victor Lafay (Cofidis) se quedó con la victoria tras un increíble sprint en los últimos metros y después de pedalear por 4h 46′ 39′'.

Egan Bernal en el Tour de Francia 2023. - Foto: Getty Images

Por detrás de él estuvieron: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Pello Bilbao (Bahrain Victorious) y Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).

Tal y como pasó en la primera etapa, en esta ocasión Egan Bernal (Ineos Grenadiers) fue el mejor ciclista colombiano, ingresó con el grupo principal y no perdió tiempo. Llegó de número 22 con un tiempo de 4h 46′ 39′'.

Por su parte, Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) también mantuvo su nivel y llegó tan solo cuatro puestos después del zipaquireño, es decir, en la ubicación 26 con un tiempo de 4h 47′ 37′'. El siguiente en la lista fue Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers), quien se ubicó en la posición 65 tras correr por 4h 53′ 39′'.

Nueve puestos más abajo aparece Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) con un tiempo de 4h 54′ 51′' y finalmente en la posición 131 está Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) tras llegar a la meta en 5h 00′ 49′'.

Así las cosas, los colombianos prácticamente mantuvieron su nivel, a excepción de ‘Rigo’, quien en la primera etapa había quedado en la posición 70, es decir, llegó 60 puestos por debajo.

Los colombianos en la Clasificación General

Tour de Francia 2023. - Foto: Getty Images

A pesar de la victoria de Lafay, en la Clasificación General sigue en primer lugar Adam Yates (UAE Team Emirates) con un acumulado de 9h 09′ 19′', mientras que el podio lo completan Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) con una diferencia de 06′' y Simon Yates (Team Jayco Alula) con una diferencia de 12′'.

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal subió a la posición 20 con una diferencia de 43′' frente al primer lugar. Por su parte, Harold Tejada quedó en el puesto 25 gracias a una diferencia de 01′ 41′'.

Ya un poco más abajo aparece Daniel Martínez (posición 52) con una diferencia de 10′ 23′' y Esteban Chaves (puesto 61) con un tiempo acumulado de 9h 22′ 39′', lo que se traduce en una diferencia de 13′ 21′' frente a la cabeza de serie.

Finalmente en el puesto 90 aparece Rigoberto Urán con un tiempo de 9h 29′ 14′' y una diferencia de 19′ 56′'.

Frente a la clasificación de Montaña, Esteban Chaves quedó ubicado en la posición 8 con dos puntos.

Egan Bernal dejó claro su objetivo en el Tour de Francia 2023

Egan Bernal en el Tour de Francia. - Foto: AP

Antes de iniciar la segunda etapa, el ciclista colombiano había afirmado que este es uno de los retos más importantes de su carrera luego de toda la adversidad que le tocó pasar, tras el fatídico accidente y su posterior recuperación. El solo hecho de estar compitiendo en la ‘grande boucle’, sin duda, le significa al zipaquireño un gran premio.

El zipaquireño declaró a ESPN que no tiene nada ganado. Si bien es un regocijo enorme participar en la competición reina del ciclismo a nivel mundial, aclaró a sus seguidores que no vino a tener un estado de confort y únicamente participar, algo que ha demostrado durante las primeras dos etapas de la competencia.

“No sé si no me he dado a entender, o sea, no estoy a mi 100 %, pero no quiere decir que venga acá a ir tranquilo todas las etapas. Realmente soy un corredor, este es mi trabajo, me gusta lo que hago. El equipo nos trae acá para competir y obviamente voy a entregar lo mejor de mí en cada etapa”, indicó el galardonado ciclista.

Así mismo, en cuanto a las metas trazadas por el equipo para Egan, señaló que mira entre ‘ceja y ceja’ la clasificación general, esto para sacarle el máximo provecho en el remate de la competencia y quedar privilegiado en las casillas de arriba.

“Por el momento mi objetivo es hacia la general. Voy a intentar estar ahí adelante y no perder mucho tiempo en la primera semana para ver cómo estamos en las siguientes dos semanas”, manifestó el pedalista de 26 años.

Ahora, Egan deberá descansar y preparar la siguiente etapa que se disputará este lunes, 3 de julio, y en la cual ya se entrará a territorio francés.