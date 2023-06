Hugo Rodallega arma polémica por nuevo coqueteo con el América de Cali; hay molestia en Santa Fe

A pocos días de jugarse la vida en la Copa Sudamericana, en Independiente Santa Fe se viven horas de tensión por las declaraciones de Hugo Rodallega, en las que se refiere nuevamente a su acuerdo fallido con el América de Cali.

El delantero vallecaucano se ha cansado de decir que el sueño de su padre era verlo de escarlata, sin embargo, no se dio por decisiones de cuerpos técnicos y directivos ajenos a su intención.

En entrevista con Zona Libre de Humo, Rodallega habló de su presente en Santa Fe y de paso evaluó los errores que cometió América en los cuadrangulares, específicamente de esos dos partidos perdidos frente a Millonarios en Cali y Bogotá. “Con el equipazo que tienen era para que estuviesen peleando título, los mismos jugadores lo saben”, dijo el atacante.

A principio de año planteó nuevamente la posibilidad de llegar al América, pero la dirigencia se la jugó por Facundo Suárez y Carlos Darwin Quintero. “Yo ahora tengo contrato con Santa Fe y estoy feliz acá. Lo demás veremos que pasa después”, dijo.

“Me incomodó (que no se diera lo del América) porque tenía todo listo, según yo. Al parecer dio la vuelta para el lado que no era”, apuntó Rodallega.

Hugo Rodallega celebrando uno de sus goles con la camiseta de Santa Fe - Foto: DIMAYOR

Rodallega recordó que tiene contrato con Santa Fe hasta diciembre de este año, aunque no oculta el deseo que alguna vez le puso sobre la mesa a Tulio Gómez, máximo dirigente del América de Cali. “Yo soy un tipo profesional. Sé lo que le puedo brindar al equipo que represente, en este caso Santa Fe. Lo único que yo sé es que sentí que Tulio no manejó bien las cosas. Me queda claro que si Tulio nos hubiese contratado a los dos, a Facundo y a mí, junto a Adrián (Ramos), Darwin (Quintero) y todos los grandes jugadores que tienen ahí, hubiéramos hecho algo buenísimo”, declaró.

“Con el respeto que merece el hincha de Santa Fe por la admiración que tienen hacia mí, pero créanme que, si yo hubiera llegado, la cosa hubiera sido a otro precio”, insistió.

Hugo Rodallega será titular en el ataque de Santa Fe - Foto: Prensa Santa Fe

‘Hugol’ recuerda que su prioridad siempre fue América, aun cuando le habían dicho que ‘no’ en más de una oportunidad. “Cuando en realidad las puertas estaban abiertas, yo sin contrato, jugador libre, que todo estaba dado, jamás pedí cantidades de millones como dijeron algunos. A esa gente que dijo que yo era un vendehumo, pero yo tenía contrato en Turquía”, dijo.

De acuerdo a sus palabras, cumplirá su contrato en Santa Fe hasta diciembre y luego evaluará lo que puede suceder. “Los periodistas me llaman es a esta época, nunca me llaman antes”, dijo al respecto de las entrevistas que da en temporada de fichajes y que se volvieron recurrentes antes de su regreso al fútbol colombiano.

Aunque América era su prioridad, al final fueron los cardenales los que le pusieron las facilidades para llegar, por eso también da muestras de agradecimiento al presidente Eduardo Méndez y su grupo de trabajo.

Hugo Rodallega y su encuentro con el presidente Méndez en la sede de Santa Fe. - Foto: Captura Video @SantaFe

Tras seis meses de regreso en Colombia, Rodallega considera que hay bastante por mejorar. “Yo encontré un futbol colombiano con un gran talento y mucho potencial en los equipos, mi crítica va más que todo a la parte directiva y de organización, organizar el torneo e invertirle a los proyectos para tener equipos más fuertes”, dijo.

Cuando llegó fue fuertemente criticado por su estado físico, no obstante, luego se ganó la titularidad y no la soltó más en todo el campeonato. Rodallega confesó que al inicio del torneo tenía 4 kilos de más, lo sentí desde el primer partido. Hice un plan de nutrición y fue un trabajo de más o menos 25 días para estar a punto”.

El delantero jugará un papel muy importante el próximo 28 de junio, cuando los leones disputen la última jornada del campeonato ante Goiás y definan su clasificación a la Copa Sudamericana, principal objetivo luego de haber quedado fuera de las finales por culpa de aquella derrota en Manizales frente a Once Caldas.

Reacciones de los hinchas a las declaraciones de Rodallega

Somos el trapo de cocina de jugadores, técnicos, y directivos. https://t.co/Mn4G3XphYE — Shell Ackerman (@ShellWinger) June 13, 2023

🙊🙊



Una coreada más (?) jajaja https://t.co/ffLT0wSdB9 — Carolina ⭕️ (@MarquezCaroR) June 13, 2023

Mamado estoy de que todos los que vienen y medio rinden nos mean con una facilidad terrible.



Por cosas así hay que valorar el sentido de pertenencia de jugadores como Wilson Morelo.



Muy poquitos los que nos quieren. — Leo (@Leobonillao) June 13, 2023

Jajajajajajajajajaja, ¿entonces Rodallega ya nos cagó la cara?



Tambíen es que ponen en un pedestal a cualquier fulano.



El man ha sido de lo mejorcito del semestre y un buen profesional, sí. Pero hasta ahí. No se emocionen. — Nicolás (@mosko8808) June 13, 2023

A mi esto no me parece ni una falta de respeto con la institución sino una falta de respeto con los compañeros https://t.co/T8xtzSODPL — Mateo (@matbui) June 13, 2023