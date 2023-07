Macalister Silva, el primero en darle la bienvenida a Falcao ante el rumor de Millonarios: “ya le tengo la cinta de capitán”

Un revuelo enorme se ha generado en las últimas horas de este jueves al conocer que Radamel Falcao García, actual delantero del Rayo Vallecano, está entre las posibilidades de reforzar al actual campeón, Millonarios. Los directivos del cuadro azul se han movido para convencer al Tigre, y aunque es difícil, las expectativas se han aumentado.

Varias fuentes cercanas al club embajador han confirmado que la posibilidad de que sea Millonarios es muy cierta, sin embargo, no es nada fácil, pues las aspiraciones del delantero son de seguir en el viejo continente.

Ahora, desde el círculo interno del ariete han despertado la ilusión de la hinchada azul. Lorelei Tarón, esposa de Falcao, aumentó las especulaciones sobre el fichaje del delantero con Millonarios, luego de que le respondió a un internauta un inesperado comentario en Instagram.

“¿Están felices porque Falcao va a Millos?”, escribió el usuario, a lo que la cantante argentina le contestó: “Jajaja, sí”, sumando unas caras de enamorada.

Falcao vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano - Foto: Instagram / @rayovallecano

Ahora, más allá de la ilusión de los hinchas azules, desde el mismo equipo se han atrevido a hablar sobre el tema. El referente y capitán del equipo, David Macalister Silva se mostró muy emocionado por la posible llegada del máximo goleador de la Selección Colombia, incluso, estaría dispuesto a cederle su puesto.

“Ya le tengo guardada la cinta de capitán, sería un orgullo para nosotros tener una persona como Falcao acá, le prestaría la cinta, es más, yo mismo se la pongo. Si se llegara a lograr sería muy importante para nuestro grupo”, dijo cuando el club se disponía a viajar a Estados Unidos para el duelo amistoso con Nacional.

Gamero también se refirió a los posibles refuerzos para la próxima temporada. Sin embargo, el entrenador afirmó no tener conocimiento de opciones para repatriar a Daniel Ruiz ni de los rumores que vinculan a Radamel Falcao García con el club.

“A Falcao le gusta Millonarios y es hincha de Millonarios, pero como técnico para mí sería un honor tenerlo en Millonarios y para el fútbol colombiano es un refuerzo de lujo, pero no he tenido conocimiento de eso”, afirmó el estratega antes de partir hacia la Florida, en declaraciones recogidas por el diario AS.

El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, reacciona al gol de apertura de Betis durante el partido de fútbol de la liga española entre el Rayo Vallecano de Madrid y el Real Betis en el estadio de Vallecas en Madrid. - Foto: AFP

Gamero señaló que están evaluando diversas posibilidades, pero también confía en el potencial de los jugadores actuales que aún no han alcanzado su máximo rendimiento. A pesar de la salida de Alba, el entrenador resaltó la presencia de Ricardo Rosales, Sebastián Navarro e incluso Stiven Vega como alternativas en la defensa.

Con una mirada enfocada en el futuro y la determinación de mantenerse en la cima, Millonarios se prepara para afrontar una exigente temporada en la que buscará revalidar sus títulos y seguir cosechando triunfos en el fútbol colombiano.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló de la posible llegada de Falcao. - Foto: Getty Images

Por lo pronto, el futuro de Falcao sigue en España, donde han manifestado su intención de contar con él para la temporada 2023-24. El colombiano espera el aval del nuevo cuerpo técnico del Rayo para saber si continúa.

En caso de recibir el no, el mismo jugador estaría en libertad de salir del club ibérico y abrir sus posibilidades para negociar con cualquier equipo que lo quiera.