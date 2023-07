“Lamentable”: Alberto Gamero dejó ‘pulla’ a Atlético Nacional por la salida de Autuori; su reacción fue imperdible

Atlético Nacional, finalmente, puso final a su historia con Paulo Autuori. El brasileño dijo adiós este jueves tras acusar problemas personas que lo obligaron a abandonar la institución. Mediante un comunicado, el club verdolaga entregó la decisión, poniéndose contra el tiempo en la búsqueda de un nuevo timonel, pensando en lo que será el segundo semestre.

“Atlético Nacional informa a los hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general, que el director técnico Paulo Autuori no continuará al frente del equipo profesional. Debido a motivos personales, el entrenador decidió dar un paso al costado. Por ahora, estarán dirigiendo de manera interina William Amaral y Caio Mello, quienes se venían desempeñando como asistentes técnicos”, se lee en una parte del comunicado.

Y agregan: “Nuestra institución continúa priorizando el proyecto deportivo que se tiene planteado, el cual es, sigue y seguirá siendo lo más importante. Por ello, a partir de este momento comenzará la búsqueda de un nuevo estratega que mantenga nuestro objetivo de tener un equipo competitivo donde tengan cabida jugadores experimentados y juveniles”.

Comunicado oficial de Atlético Nacional. - Foto: @nacionaloficial

La decisión se dio a conocer justo días antes del duelo ante Millonarios en Estados Unidos. Pensando en ese choque, los embajadores viajaron este jueves a suelo estadounidense para ultima detalles ante los verdolagas.

Sin embargo, en la previa de esto, el técnico Alberto Gamero se vio realmente sorprendido por la decisión de Nacional. Cuando atendía a los medios de comunicación, el samario hizo cara de extrañeza cuando le avisaron que su rival llegaría a este juego sin técnico.

“No sabía, pero es lamentable porque no se puede que por perder un título se daña todo. Es un técnico campeón de Libertadores, en Brasil y que un técnico que ha podido dar mucho en el fútbol colombiano (...) Tenemos que hacer un buen partido, y como siempre vamos a ganar”, dijo.

Gamero se enteró por nosotros de la renuncia de Autuori y me mira para corroborarlo… @MillosFCoficial



Habla de Vanegas, Daniel Ruiz, Luis Carlos Ruiz y Alba pic.twitter.com/FjgiliIQRY — Saris Bello (@sarisbello) July 6, 2023

La preocupación de Gamero

Los dos temas en referencia son la posible salida de su joven figura, Óscar Cortés, al fútbol del exterior, junto a la posibilidad que se ha manejado en las últimas horas de un regreso pronto de Daniel Ruiz desde el Santos de Brasil.

En cuanto a la salida de Cortés al fútbol de Francia donde parece estar su futuro deportivo, señaló: “La posibilidad está. Va a viajar a Francia para hacerse exámenes y mirar el club. Tengo entendido que él va a jugar con nosotros el semestre entrante, vamos a mirar. A veces las negociaciones se dañan, pero él ya es un jugador del Lens, la idea de ellos es que juegue Champions”, anunció sobre la posibilidad de una salida inmediata.

Óscar Cortés, ¿seguirá en Millonarios? - Foto: Getty Images

Por otra parte, también inquietó a los aficionados al no tener certeza de lo que será el futuro de Ruiz, quien actualmente está a préstamo en Brasil, pero según se supo en el transcurso de la presente semana, no será tenido en cuenta más por el entrenador del peixe: “Aún no hemos tenido conocimiento de Daniel Ruiz, él está en su club que es Santos, pero no tenemos conocimiento de si venga o no venga”.

Finalmente, aunque su esquema lo llevó a ser campeón, es consciente de que tendrá que pedir a las directivas refuerzos: “Estamos viendo posibilidades, también tenemos jugadores que no han tenido el rendimiento que esperamos pero que sabemos lo van a tener. Vamos a tratar de traer donde más se necesita. Alba se va, pero tenemos a Rosales, a Navarro e incluso Vega. No vamos a desesperarnos”.

Cerrando sus declaraciones dio los primeros dos nombres que son baja para el club, mismos de los que ya se conocía algún tipo de información de manera extraoficial para sus carreras: “Luis Carlos Ruiz por un problema de salud y está viendo va a decir, ojalá continúe con su carrera porque es una buena persona y un excelente jugador. Israel Alba terminó contrato y tuvo otra posibilidad”.