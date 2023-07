Falcao no es todo en Millonarios; preocupación de Alberto Gamero por Óscar Cortés y Daniel Ruiz

Desde hace varias semanas Millonarios es el equipo más popular de Colombia, todo luego de que se consagrara campeón en una final histórica del fútbol cafetero ante Atlético Nacional. La alegría de esa estrella 16, hizo que también se hiciera relevante su tristeza días después, luego que fue eliminado de manera vergonzosa en la primera ronda de la Copa Sudamericana donde consumó fracaso.

Tras esto algunos días de vacaciones para el plantel se dieron y ahora, volvió a reactivarse la actualidad por la pretemporada que tendrán en curso para el 2023-II. El próximo fin de semana revivirán el juego de la final ante los verdes en Estados Unidos, en el marco de un amistoso en la casa del Inter de Miami, equipo sensación también por estos días por la llegada de Lionel Messi a su plantilla.

Aunque este partido tiene un gran atractivo, lo que ha terminado de impulsar a Millonarios a ser tendencia durante las últimas horas es la posibilidad, aunque compleja, de que Radamel Falcao García llegue a la institución azul. En la noche del miércoles fue una respuesta de su esposa, Lorelei Taron, la que desató un sinfín de rumores que se han ido nutriendo con el pasar de las horas de manera fuerte.

Millonarios sueña con un "sí" de Lorelei Taron sobre el arribo de Falcao al club campeón del FPC. - Foto: Getty Images (Diseño SEMANA)

Ha sido tal el revuelo que ha tomado esta información, que el samario fue abordado y dijo: “A Falcao le gusta Millonarios y es hincha de Millonarios, pero como técnico para mí sería un honor tenerlo en Millonarios y para el fútbol colombiano es un refuerzo de lujo, pero no he tenido conocimiento de eso”, afirmó antes de partir hacia la Florida, en declaraciones recogidas por el diario AS.

Los referentes de Millonarios ya hablaron con ilusión de la posibilidad que llegue Falcao. - Foto: Tomado de @MillosFCoficial en Twitter

Si bien el tema central por estos días para el cuadro azul seguirá siendo la llegada del ‘Tigre’, en el espectro de Gamero también entrar en consideración otras preocupaciones. Los dos temas en referencia son la posible salida de su joven figura, Óscar Cortés, al fútbol del exterior, junto a la posibilidad que se ha manejado en las últimas horas de un regreso pronto de Daniel Ruiz desde el Santos de Brasil.

En cuanto a la salida de Cortés al fútbol de Francia donde parece estar su futuro deportivo, señaló: “La posibilidad está. Va a viajar a Francia para hacerse exámenes y mirar el club. Tengo entendido que él va a jugar con nosotros el semestre entrante, vamos a mirar. A veces las negociaciones se dañan, pero él ya es un jugador del Lens, la idea de ellos es que juegue Champions”, anunció sobre la posibilidad de una salida inmediata.

Por otra parte, también inquietó a los aficionados al no tener certeza de lo que será el futuro de Ruiz, quien actualmente está a préstamo en Brasil, pero según se supo en el transcurso de la presente semana, no será tenido en cuenta más por el entrenador del peixe: “Aún no hemos tenido conocimiento de Daniel Ruiz, él está en su club que es Santos, pero no tenemos conocimiento de si venga o no venga”.

Daniel Ruíz llegó a Millonarios procedente de Fortaleza en 2021. - Foto: Dimayor

Finalmente, aunque su esquema lo llevó a ser campeón, es consciente de que tendrá que pedir a las directivas refuerzos: “Estamos viendo posibilidades, también tenemos jugadores que no han tenido el rendimiento que esperamos pero que sabemos lo van a tener. Vamos a tratar de traer donde más se necesita. Alba se va, pero tenemos a Rosales, a Navarro e incluso Vega. No vamos a desesperarnos”.

Cerrando sus declaraciones dio los primeros dos nombres que son baja para el club, mismos de los que ya se conocía algún tipo de información de manera extraoficial para sus carreras: “Luis Carlos Ruiz por un problema de salud y está viendo va a decir, ojalá continúe con su carrera porque es una buena persona y un excelente jugador. Israel Alba terminó contrato y tuvo otra posibilidad”.