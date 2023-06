Tito Puccetti se ‘sacó la espinita’ por la frase: “A Millonarios la liga le queda chica”. Con este comentario reavivó la polémica

Una constante en la Liga BetPlay el primer semestre de 2023 fueron las críticas contra el periodista deportivo Tito Puccetti cada vez que Millonarios perdía un partido o le costaba más de lo necesario para ganar. ¿Por qué? Porque tiempo atrás afirmó que al equipo albiazul “le quedaba pequeño” el certamen.

En su momento, la afirmación de Tito Puccetti estuvo relacionada con el rendimiento de Millonarios en cancha, pero más que el rendimiento, el fútbol fantasía como identidad de juego bajo la batuta de Alberto Gamero. Sin embargo, algunos consideraron exagerada su opinión, dado que pese al juego bonito de los últimos años, al equipo se le había escapado la posibilidad de pelear el tan anhelado título en las instancias finales, algunas veces más por falta de jerarquía que de cualquier otra cosa.

Pues bien, Tito Puccetti se sacó la espina del ‘matoneo’ al que fue sometido en redes sociales por su comentario, recordado cada vez que la realidad del equipo embajador no fue la mejor, y se pronunció luego de que Millonarios se coronara campeón en El Campín.

Alberto Gamero no pudo contener las lágrimas tras quedar campeón con Millonarios. - Foto: Captura de pantalla: Video el IG de valentinarincon11

Una vez los dirigidos por Gamero vencieron a Atlético Nacional desde la ronda de penales, tras un empate tanto en Medellín como en Bogotá durante el tiempo reglamentario, dejó el siguiente comentario en Twitter:

“A Millonarios no le queda chica La Liga, le queda perfecta, a medida. Hizo dieta, le bajó a los excesos de creación y se ejercitó en la concreción. A creer en procesos y en conseguir identidad con tiempo sin resultados. Gamero se viste a la moda con una liga Prêt-à-porter”, se lee en la publicación de Tito Puccetti.

Como era de esperarse, la publicación de Tito Puccetti generó algunos comentarios, la mayoría girando en torno a la manera en que se sacó la espinita, como dice el adagio, por las palabras por las que tanto lo cuestionaron.

Hinchas de Millonarios celebraron en el Times Square de Nueva York. - Foto: Tomado de @MillonariosNY

Entre los comentarios más populares, sobresalen: “Lo tenía en borrador hace 3 años” y “meses esperando para sacar de nuevo el tema de la liga pequeña. Pero sí, es un buen proceso al que tampoco es que le haya sobrado nada en contra de uno de los peores nacionales que he visto”.

Además de estas respuestas al trino de Puccetti hubo otras con más veneno, en las que incluso desearon que el equipo embajador fuera eliminado de Copa Sudamericana los próximos días, certamen por el que deberá visitar a Defensa y Justicia en Argentina.

La felicitación de Carlos Antonio Vélez

Millonarios tuvo que lidiar con su pasado para coronarse. En el primer semestre de 2021, ya con Alberto Gamero como director técnico, perdió una final en su casa ante Deportes Tolima. En Ibagué, el equipo embajador sacó un valioso empate, y en la capital colombiana, frente a su público, cayó dos tantos a uno. Fue el primer fracaso del entrenador samario.

Carlos Antonio Vélez analizó el título de Millonarios en la Liga BetPlay. - Foto: Captura Win Sports // DIMAYOR

Aunque Gamero ha demostrado ser un entrenador sereno, para nadie era un secreto la presión que cargaba en su espalda. Millonarios ha venido jugando bien los últimos años, pero el buen juego de nada sirve si no se traduce en títulos importantes, y hasta la noche del 24 de junio, no se había dado. Pese a que la dirigencia del club lo respaldó, ganara o perdiera la final, en la hinchada siempre estuvo el temor de que si no se coronaba campeón, podía dar su paso al costado.

En ese contexto, Carlos Antonio Vélez dejó un mensaje de felicitación a Millonarios:

“Es el premio a un proyecto. El Millonarios de la fantasía y el del gran juego no lo pudo ganar. La historia le debía a Gamero, gestor de un equipo de autor, lo que hoy logró. Este modelo 2023 no tenía tanta fantasía, pero supo superar sus propios problemas y sumó una estrella más. ¡Salud y Felicitaciones! El nuevo Millos reivindicó al Millos de los dos años anteriores que merecía más, pero no ganó”.