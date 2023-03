“Traidores de Judas”, dramáticos mensajes de la mamá de Dani Alves antes del juicio de su hijo

Dani Alves sigue en prisión por el riesgo, según la justicia, que representa que pueda escaparse de España a Brasil, su país de origen donde no existe tratado de extradición.

Su situación no mejora después de que una joven lo acusara de violarla el pasado 31 de diciembre en una discoteca de Barcelona. La víctima lo denunció de inmediato, no pidió dinero y no ha cambiado su versión.

En lo que va corrido de 2023, son dos denuncias contra futbolistas de alto rendimiento. Además de Dani Alves, Achraf Hakimi fue acusado en Francia por una joven de 24 años, que según relató, el pasado 26 de febreroen una comisaría del departamento francés del Valle del Marne el futbolista del PSG la había agredido sexualmente. Sin embargo, no presentó una denuncia formal.

Dani Alves se encuentra en prisión desde el pasado 20 de enero de 2023 - Foto: Getty Images

En el caso del lateral de la Selección Brasil, que estuvo en el mundial de Qatar 2022, se está a la espera del juicio en Barcelona que lo podría dejar privado de su libertad de 4 a 12 años de prisión.

Alves ha recibido la visita de su exesposa Dinorah Santana, quien mostró apoyo irrestricto al papá de sus hijos.

“Sí, yo y sus hijos creemos en su inocencia”, dijo cuando abandonada la cárcel. Además, habló con el Diario Sport y confirmó que con sus hijos Daniel, de 16 años, y la niña, Victoria, que tiene 15, se irán a vivir a Barcelona para estar cerca de Alves. Confesó que sus hijos lloran mucho por lo sucedido.

“Están condenando a Dani previamente, sin que haya sido juzgado. Dani sería incapaz de deshonrar a una mujer. Estuve casada durante 10 años y le conozco desde hace 22. Todo el mundo que está en el entorno de Dani, desde la que limpia su casa de Brasil, Barcelona. Todo el mundo sabe quién es y que no sería capaz de cosas como esta. Duele bastante la situación”, dijo al diario Sport.

En esta imagen de archivo, el futbolista brasileño Dani Alves escucha una pregunta durante una conferencia de prensa antes de un partido del Grupo G del Mundial de Qatar entre Brasil y Camerún - Foto: AP

La mamá de Dani, también habló pero en redes sociales. “Lo que Dios ha unido, nadie lo puede separar, te amamos hasta el infinito y más allá”, escribió en su cuenta de instagram.

La madre del futbolista, a finales de enero había acudido a una reunión con el equipo de abogados que manejan el caso, encabezados por Cristóbal Martell, el mismo letrado que ayudó a Lionel Messi en su juicio por fraude fiscal hace unos años y desde ahí poco se le ha visto en público.

En esa oportunidad, al salir de la oficina, la mujer se vio afectada por la difícil situación y prefirió no mencionar palabra.

Fachada de la cárcel Brians 2, donde se encuentra recluído Alves desde el mes pasado - Foto: REUTERS

En la virtualidad se ha expresado más.

“Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito, es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar. Amigos que nunca los traicionarán, si alimentan a un perro durante 3 días se acordará de ustedes durante 30 años, si alimentan a una persona durante 30 años se olvidarán de ustedes en 3 días”, señaló Lucía.

La mamá del futbolista sigue esperando que salga o que se defina el tiempo que debe estar en el centro penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires de Barcelona, y mientras tanto, lanzó palabras que han generado polémica hablando de traición. ¿A quién se refiere la mamá de Dani Alves?

”Sé que mi sonrisa me molestó tanto que los traidores de Judas me la quitaron en esos 40 días, pero mi fe en Dios no me la podrá quitar, sigo firme y fuerte hacia la victoria”, indicó en sus historias de instagram.