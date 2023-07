Tras de perder la final de Wimbledon, esta es la millonaria multa que Djokovic pagará por su furioso ‘raquetazo’

En una emocionante batalla que duró cerca de cinco horas, Carlos Alcaraz levantó el trofeo de Wimbledon, logrando una remontada impresionante tras un comienzo truncado por los nervios y destronando a un Novak Djokovic que no conocía la derrota en la pista central del All England Club en una década , ni en sus últimos 34 partidos en el torneo.

Carlos Alcaraz había ganado el US Open en 2022. | Foto: Getty Images

El serbio, considerado uno de los mayores villanos del deporte, intentó aprovechar al máximo las reglas para desconcentrar a su oponente, pero no tuvo éxito. Incluso cuando tenía la ventaja, Djokovic mostró gestos de frustración y realizó constantes interacciones con el público, cuyo apoyo era claramente hacia el joven nacido en Murcia.

El punto culminante de este show de Nole llegó cuando golpeó su raqueta contra uno de los postes de madera que sostienen la red de la pista central del All England Club . Las cámaras de televisión capturaron el momento en el que el tenista serbio expresó su frustración al romper su raqueta y posteriormente se mostraron las dos marcas que quedaron en la madera.

El juez de silla, Fergus Murphy, emitió una advertencia, pero no fue más allá. Antes ya le había dado un aviso previo a Djokovic por exceder el tiempo permitido para el saque.

Este gesto no fue bien recibido, ya que atentó contra la mística del torneo y su tradición. Wimbledon ha anunciado oficialmente la multa impuesta al ganador de 23 Grand Slam por esta acción , catalogada como “abuso de raqueta”, ascendiendo a unos 8.000 dólares (poco más de 32 millones de pesos colombianos).

Un abatido Djokovic, casi entre lágrimas, expresó en la ceremonia de clausura: “Esperaba que me dieras problemas en tierra batida y en superficies duras, pero en hierba... Esto es una historia diferente” . No tuvo en cuenta la evolución de Carlos a lo largo del partido, y así lo demostró. Después del duro golpe del primer set, llegaron dos sets en los que Alcaraz fue ampliamente dominante.

“Vaya calidad has mostrado al final del partido. Te lo mereces totalmente. Es una victoria increíble por cómo te has adaptado a la superficie. Enhorabuena también a su equipo”, indicó Djokovic, elogiando una vez más al español, quien ganó su segundo Grand Slam tras la consagración en el US Open del 2022.