Túnez 0-0 Francia, en vivo: Khazri pone en ventaja a Túnez | Mundial Qatar 2022 minuto a minuto

Francia, con el tiquete en el bolsillo, será este miércoles el rival de una selección de Túnez que sueña con conseguir ese segundo cupo a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Los africanos necesitan ganar y esperar un resultado en el otro choque del grupo D, que será entre Australia y Dinamarca.

Para los Bleus, en cambio, será la oportunidad de probar fichas que pueden dar una mano en la ronda eliminatoria. El técnico Didier Deschamps se la jugó por guardar sus mejores cartas, entre ellas Mbappé, Griezmann, Giroud y hasta el arquero, Hugo Lloris, que dejó su lugar para el experimentado Steve Mandanda.

Siga el Minuto a Minuto, aquí:

La previa de Túnez vs. Francia

Francia, vigente campeona del mundo, cerrará la primera fase de Qatar 2022 contra Túnez el martes, en un partido casi intrascendente para los Bleus, ya clasificados para octavos de final, aunque los norteafricanos aún tienen posibilidades, mínimas, de meterse en los cruces.

Dos partidos y dos victorias, con actuaciones convincentes (4-1 a Australia y 2-1 a Dinamarca), han llevado a octavos al equipo de Didier Deschamps, que salvo catástrofe (derrota frente a Túnez y goleada de los ‘Socceroos’) tiene además asegurado el primer puesto de su grupo, que en el primer cruce se medirá al segundo del grupo de Argentina.

Deschamps, no obstante, reiteró en conferencia de prensa que su equipo saldrá a competir: “No hay que tirar este tercer partido (...) Es un encuentro de Copa del Mundo. No es decisivo, pero sí es importante para mí y para los jugadores. ¿Habrá cambios? Sí ¿Cuántos? No lo sabrán y, sobre todo, el rival tampoco lo sabrá”.

Nos Bleus sont arrivés au stade 🏟️



Coup d’envoi de #TUNFRA à 16h00 !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/HR4LjKQzcP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 30, 2022

Todo está tan claro para los galos que el nombre que más se escuchó en la rueda de prensa fue el de Karim Benzema, después de que medios españoles especularan con la posibilidad de que el Balón de Oro, que abandonó la concentración en la víspera del Mundial por una lesión, regresara a Qatar para jugar algún partido con su selección, algo que quedó descartado después de que el delantero del Real Madrid llegase este martes a la Isla de la Reunión para pasar unas vacaciones.

“Hablan ustedes de una cosas...”, declaró el técnico a los periodistas. “No son cosas que me preocupen (...) Me ocupo de los 24 jugadores que están aquí. No voy a comentar cosas que no afecten a nuestro día a día”.

Con la clasificación en el bolsillo y la posibilidad de enfrentarse a Messi y la albiceleste en octavos (como ya ocurrió hace cuatro años en Rusia, con victoria gala 4-3), Didier Deschamps dará descanso a varios de sus titulares, empezando por la portería, donde el veterano Steve Mandanda (37 años) ocupará la plaza del capitán Hugo Lloris como premio también a todos los años de trabajo en la sombra del portero del Tottenham.

En defensa, llega el debut de Disasi por la banda derecha. En el otro lado, la sorpresa es ver a Eduardo Camavinga como lateral izquierdo para dar descanso a Théo Hernández, único especialista en ese puesto tras la grave lesión de su hermano Lucas.

En el centro de la defensa, Raphaël Varane seguirá sumando minutos de juego tras regresar contra Dinamarca después de una lesión y su acompañante será Ibrahima Konaté, con lo que descansará Dayot Upamecano.

En ataque también hay grandes novedades ante la ausencia del tridente tradicional y su enlace, Antoine Griezmann, que jugó los 90 minutos de los partidos previos al igual que Mbappé. Kolo Muani y Kingsley Coman reciben la gran oportunidad de demostrar que pueden ser alternativas si así lo desea Deschamps.

Con información de la AFP.