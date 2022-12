“Va a traer consecuencias muy fuertes”: vidente sobre túnica que le pusieron a Messi tras ganar el Mundial en Qatar

El pasado domingo 18 de diciembre, luego de resultar campeón de fútbol del mundo con la selección de Argentina, Lionel Messi alzó la Copa del Mundo vestido con una túnica negra que le pusieron el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y el actual emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Ahora, la tarotista Viera Vidente realizó una lectura con base en las cartas sobre Lionel Messi y se refirió al hecho de que el astro argentino haya lucido esa túnica en Qatar. También habló sobre su futuro.

“Argentina estaba destinada a ganar el Mundial de fútbol Qatar 2022; sí, fueron varias las personas que no querían que eso pasará, pues no les convenía, pero el Dios de la vida todo lo puede, y hoy día miren los resultados (…) La capa que le dio ese señor a Messi va a traer consecuencias muy fuertes, no estoy diciendo que sean malas, pero todo acto tiene una consecuencia y ustedes serán testigos de eso”, dijo Viera Vidente.

La vidente también señaló que el jugador del PSG y líder de la selección ‘gaucha’, está cansado física y mentalmente, pero que no descarta que, efectivamente, esté dispuesto a luchar con su selección para alzar el cuarto título mundial.

“Esta carta del medio me señala que Messi se siente cansado, agotado física y mentalmente, pero lo veo con ganas de seguir luchando por su país. Veo que él quiere competir en el próximo mundial. De hecho, él va a estar allí, a menos que el destino y el Dios de la vida cambien el futuro de él”, aseguró la tarotista, antes de terminar su lectura.

Tras la premiación, hubo quienes se preguntaron cuál era el significado de la túnica que le pusieron a Messi.

De acuerdo con el productor y director, Tallie Dar, según reseñó el portal Infobae, en Qatar le pusieron a Messi esa túnica denominada como “Bisht” o “Beshth”, como un gesto de honor, además de esta ser un símbolo de realeza, estilo y elegancia que fue utilizada por los árabes durante siglos.

“Los guerreros árabes lo usaban después de una victoria. También lo usa la familia real (...); el emir de Qatar le dio el honor a Messi en señal de respeto. Es un guerrero que ganó por su país, Argentina”, destacó Dar, según el medio citado anteriormente.

Sobre el material que está confeccionada esta túnica, se indicó que es de pelo de camello y lana de cabra.

De tal modo, esta túnica está vinculada con la realeza, la posición religiosa, la riqueza y los ritos importantes, tales como bodas o peregrinaciones religiosas.

Lionel Messi alzó la Copa del Mundo este domingo en el estadio de Lusail en Doha, donde Argentina venció en penales a Francia (4-2, tras empatar 3-3) en una final de leyenda.

Messi lució radiante al hablar por los parlantes y a la vez inquieto en la grama del estadio de la capital catarí, abrazándose con sus compañeros y familiares.

Su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro se le juntaron en la celebración en el césped, ambientada con cumbia villera.