Video: Catalina Usme vivió incómodo momento con jugadora de Jamaica y se hizo viral en todo el mundo

Catalina no se amilanó y, por el contrario, no la dejó en paz en el área. Pese a que la jugadora del América de Cali mide 1.67, estuvo atenta a incomodarla.

Fifa se rinde a los pies de Catalina Usme

Hay discursos, historias de vida, más bien predeterminadas por un camino de cierta facilidad, cierto camino allanado. Y otros, casi siempre de lugares donde las condiciones no siempre son tan abiertas, en donde el desarrollo aún no se concretó del todo, que son puros. De verdad. Como el de la colombiana Catalina Usme.

“Yo siento que el fútbol es desde siempre. Recuerdo muy fuerte cuando le dije a mi mamá que quería ser jugadora de fútbol profesional. Y ella me dijo “pero cómo, si el fútbol femenino no existe”...pero cómo así, si yo juego tiene que existir”, dijo Catalina Usme a FIFA. La delantera, de 33 años e histórica de América de Cali, marcó el primer tanto de la Selección Colombia en esta Copa Mundial femenina, de penal, ante República de Corea, en Sidney.

“Jugar fútbol para mí era todo un desafío y cuando me gradué del colegio empecé a trabajar de lo que resultara. Mi única condición para conseguir un empleo. Que siempre me dieran mi tiempo para entrenar. Estudiaba y trabajaba porque tenía que comer. Todo eso me llevó a un montón de situaciones que me hicieron crecer como persona y a la larga eso funcionó para liderar a mi equipo”, dijo Usme.