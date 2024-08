Video: desgarrador grito de joya del Real Madrid por aterradora falta de compañero

Real Madrid vs Atalanta. | Foto: Getty Images

Precisamente en esta práctica, que no parecía revestir peligro para ningún jugador, fue que se terminó dando la terrible lesión del francés, Eduardo Camavinga, quien recibió un pisotón de su compañero de club y selección, Tchouaméni, el cual le dejó retorciéndose de dolor y lanzando un desgarrador grito.

🚨 IMAGENS FORTES! 🚨 Durante o treino do Real Madrid antes da decisão contra a Atalanta, Tchouaméni acabou acertando uma forte entrada no Camavinga, que teve que deixar o gramado mais cedo. #SupercopaNaTNTSports pic.twitter.com/nO0hYIt9Te

A pesar de que no fue intencional, el daño para Camavinga ya se hizo irreparable y para el club madridista, como para el mismo jugador, se presagia una lesión que lo podría dejar varios meses por fuera. “Me duele un poco, sí, es la rodilla… No sé qué me pasa, mañana por la mañana tengo exámenes”, indicó la joya francesa.