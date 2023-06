Video | El desgarrador y conmovedor video de Alberto Gamero llorando, estaba inconsolable

Millonarios dio el batacazo y obtuvo la victoria por medio de la tanda de penales en la final más histórica desde la creación del formato de torneos cortos en el año 2002.

La mente en la consecución del título número 16 del plantel embajador es Alberto Gamero, entrenador samario que lleva a cargo del club más de tres años, tiempo en el cual tan solo había podido conseguir un título de Copa Colombia obtenido en el 2022.

Tomado por la periodista Salomé Fajardo y compartido en su cuenta de Twitter. - Foto: @Salomefajardo

Miles de hinchas fueron testigos de lo hecho por el cuadro embajador en el estadio Nemesio Camacho el Campín, encuentro en el cual Álvaro Montero se destacó en los penales al atajar dos cobros.

En entrevista con el canal Win Sports, Gamero en compañía de su esposa, Adriana Góngora, aseguró que “Feliz, feliz, feliz, estoy muy feliz. Esto es grande, muy bonito e inolvidable” y continúo diciendo “Ha sido un camino duro, uno se acuerda de muchas cosas. Hoy me escribió mucha gente de la ciudad donde nací, muchos amigos y cuando me senté ahí me imaginé a mi barrio Bastidas, a mi mamá tranquila, a todos. Que ellos gocen, porque ellos sufren como yo. Santa Marta entera lo está escuchando y está feliz, Bogotá también”.

🔵⭐ “Feliz, feliz, feliz, estoy muy feliz. Esto es grande, muy bonito e inolvidable”, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios#LAFINALxWIN pic.twitter.com/kvSn5IC587 — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 25, 2023

Segundos después de que Larry Vásquez anotará el penal que le dio el título a Millonarios, la euforia y la felicidad invadió los corazones de cada hincha embajador y Alberto Gamero no fue ajeno a estos sentimientos.

En el banquillo, aquel lugar que lo recibió durante toda la temporada y que fue testigo de cada victoria del conjunto capitalino, Alberto Gamero protagonizó el hecho que hoy conmueve a miles de aficionados del fútbol.

Inconsolable y con el rostro tapado, Alberto Gamero se encontraba sentado, llorando de felicidad por el logro que acababa de conseguir. La periodista Valentina Rincón fue la testigo que grabó el video, que posteriormente fue publicado en las redes sociales. “Nadie lo merecía más que él. A veces el fútbol es Justo. Gracias a la vida por ver este momento tan especial”, escribió la comunicadora por medio de su cuenta de Twitter.

Nadie lo merecía más que él. A veces el fútbol es Justo. Gracias a la vida por ver este momento tan especial. 💙🙏🏻 pic.twitter.com/x88cOzYn1W — Valentina Rincón⚽️ (@Valen_Rincon11) June 25, 2023

En el video se observa que segundos más tarde un integrante del cuerpo técnico de Millonarios se acerca a consolar al samario, y le dice “Lo logramos, logramos, profe”, mientras se escucha el llanto de Gamero. Así mismo, Valentina Rincón se dirige al entrenador felicitándolo y agrega “¡Grande, profe!”.

“Qué chévere esto. Aunque no soy tan fanática del fútbol. Sé lo que significa esto para un DT, los jugadores y los hinchas. Felicidades al profe y a Millonarios. Nada como ganar cuando se lo merecen”, “Total se la lucharon desde que empezó Liga, no soy de millos, pero se debe reconocer que siempre fue el mejor equipo. Felicidades”, “Esas lágrimas representan a todas las lágrimas de estos hinchas que como tu profe amamos a este club, gracias profe por enseñarnos que de la mano de Dios con humildad, perseverancia y disciplina todo se puede lograr”, fueron algunos de los comentarios por parte de aficionados a través de las redes sociales.

Alberto Gamero no pudo contener las lágrimas tras quedar campeón con Millonarios. - Foto: Captura de pantalla: Video el IG de valentinarincon11

Los éxitos de Gamero

Para Alberto Gamero el título de hoy es la consagración de un proceso que comenzó en 2020 y que ya deja dos títulos, puesto que el año pasado había levantado la Copa Betplay.

En su carrera como entrenador, el samario de 59 años ha sido campeón de tres ligas y dos copas.

Además, esta es la segunda estrella que le arrebata a Atlético Nacional, puesto que con el Deportes Tolima lo superó en 2018 en el mismísimo estadio Atanasio Girardot.

Y un dato no menor es que Gamero también había sido campeón de liga con Millonarios como jugador en 1988.

Millonarios por fin logró con Alberto Gamero la anhelada estrella 16. - Foto: @MillosFCoficial

Millonarios se convirtió en el segundo equipo con más títulos del fútbol colombiano, con 16.

Está solo en esta posición, dejando atrás los 15 del América, y a uno del más ganador, que es Nacional.

Además, es su tercera estrella en el siglo, después de las obtenidas en 2012 y 2017.

Para los ‘Embajadores’ este es el título 20 en su historia en el rentado colombiano, si le sumamos las tres Copas Colombia y la Superliga de 2018.