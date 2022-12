Video | El polémico canto con el que Argentina celebró su paso a la final del Mundial de Qatar

La selección de Argentina se convirtió este martes en la primera finalista del Mundial de Qatar 2022 tras golear a Croacia 3-0.

Por lo tanto, la euforia de los jugadores e hinchada se ha tomado las redes sociales y, en las últimas horas, se viralizó un polémico canto desde el combinado ‘gaucho’ presente en Catar.

En los camerinos, los futbolistas argentinos celebraron como acostumbran a hacerlo, en esta ocasión con cánticos que apuntan a las selecciones de Brasil e Inglaterra, dos rivales históricos que tiene la albiceleste.

“Brasilero qué pasó, arrugó el pentacampeón, Messi se fue para Río y con la copa se quedó. Somos la banda argentina y siempre vamos a alentar, porque tenemos el sueño de salir campeón mundial”, se escuchó cantar a los jugadores argentinos con un tono de burla para los brasileños, selección que es liderada por Neymar.

Y no solo fue ese cántico. Los gauchos también se acordaron de los ingleses. “Yo soy así, soy argentino, ingleses putos, de Malvinas no me olvido. Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes”.

El video fue publicado por el zaguero Nicolás Otamendi a través de sus historias en Instagram.

Celebración accidentada en Argentina por clasificación a la final del Mundial

Los hinchas argentinos esperan volver a celebrar el título de campeón del mundo, que le ha sido esquivo a Lionel Messi en sus cuatro anteriores participaciones. Es por eso que la afición albiceleste ha salido a las calles de su país para festejar el pase a la final de Qatar 2022, certamen en el que el último partido será entre el ganador de Francia y Marruecos.

Aunque todo ha sido fiesta en Argentina, la celebración se ha visto empañada por una serie de accidentes generados por la efusividad e irresponsabilidad de los fanáticos.

En varios videos se puede apreciar cómo los hinchas sufren accidentes que podrían evitarse con una mejor conducta, pero en épocas de fiesta parece que hay poco raciocinio. Un grupo de aficionados decidió subirse al techo de un McDonald’s, con la mala fortuna de que este no aguantó el peso y con los saltos se fue al piso.

Pese al susto, los hinchas siguieron celebrando y hasta se burlaron de lo sucedido. Por fortuna, en el video se puede ver que ninguno tuvo lesiones de gravedad.

Otro hincha no contó con la misma suerte, pues se cayó desde un monumento y quedó inmóvil en el piso ante la mirada de cientos de hinchas. Con bastante angustia, algunas personas se acercaron para auxiliarlo mientras un aficionado grababa todo desde la parte alta del obelisco.

Una abuela se robó todas las miradas en Argentina

Una vez se dio el pitazo final del partido que catapultó a la albiceleste a la gran final, los hinchas argentinos no han parado de celebrar y desde distintas partes del mundo expresan su alegría por el logro que consiguió su selección.

En esta línea, en las últimas horas se hizo viral un video en el que un centenar de hinchas argentinos cantaban a todo pulmón en una calle de su país por su equipo. Lo curioso es que en esta celebración hacía presencia una adulta mayor de considerable edad, a la cual le cantaban: “Abuela, la la la la la; abuela, la la la la la”.