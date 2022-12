¿Alerta Messi? Argentina revela cuál es la lesión y si hay dudas para la final de Qatar 2022

Con el pitazo final en el estadio Lusail todo fue alegría para Argentina, que venció de manera contundente a Croacia (3-0) y avanzó una vez más a la final del Mundial de Qatar 2022, a la espera de lo que suceda entre Francia y Marruecos este miércoles en el estadio Al-Bayt.

Messi fue la gran representación de la victoria. Una vez terminó el partido, las cámaras fueron directo al ‘10′ que, con una sonrisa, festejó tímidamente el triunfo hasta que empezaron a llegar varios de sus compañeros para felicitarlo con un tierno abrazo.

Al ver toda la fiesta que se armó, Lionel perdió la timidez y saltó cantando el “ahora nos volvimos a ilusionar”, la canción que se ha convertido en un himno para los argentinos en este Mundial. Tras algunos minutos de desahogo sobre el campo, el capitán se dirigió a la zona de prensa, donde atendió varias entrevistas para hablar de la alegría que es clasificar a su segunda final en la historia de la Copa del Mundo.

Más allá de toda la celebración, hubo una pregunta que quedaba por hacer al recordar los gestos del ‘10′ tras una jugada en la línea durante el primer tiempo. Después de batallar con los defensas croatas, Messi se tomó el posterior de la pierna izquierda, encendiendo las alarmas y dejando sin respiración a los fanáticos que cruzaban los dedos para que no fuera nada grave.

Ojo con el capitánnnnn.

Messi y una molestia en el posterior.. pic.twitter.com/3nt7JBOYan — 𝙼𝚊𝚝𝚎𝚘 𝙵𝚎𝚛𝚗á𝚗𝚍𝚎𝚣 🏟️✍️⚽🎙️ (@MateoFer08) December 13, 2022

Luego del partido se confirmó que era una molestia en el isquiotibial con la que viene lidiando hace varios días, pero que no representa un problema mayor y por esa razón logró terminar los 90 minutos sin inconvenientes. “Bien, estoy bien”, dijo en zona mixta.

Desde el cuerpo técnico afirman que no habrá problemas y Messi saltará al campo como titular el domingo, eso sí, haciendo algunos trabajos de kinesiología para tratar esa molestia que lo viene acusando por la cantidad de minutos que ha disputado en el Mundial, sumado a la primera parte de la temporada con el París Saint-Germain.

“Será mi último partido”

Lo positivo es que el astro está convencido de salir a jugar y así lo dejó claro en todas las entrevistas que concedió a los medios de su país tras la clasificación. “Estoy orgulloso de poder terminar mi viaje mundialista jugando esta final. Es emocionante lo que estoy viviendo. El domingo será mi último partido en un Mundial”, señaló el ‘10′.

“Estoy disfrutando mucho todo. Me siento bien. Me siento fuerte para afrontar cada partido. Hemos hecho un gran sacrificio. El último partido que jugamos fue con prórroga. Estábamos cansados, pero el grupo cogió fuerza. Estoy muy feliz, a lo largo de esta Copa del Mundo me he divertido mucho y, por suerte, pude ayudar al grupo a conseguirlo”, destacó el jugador que, con el tanto de penal, igualó a Kylian Mbappé en lo más alto de la tabla de goleadores y consiguió su cuarto trofeo al MVP del partido, más que cualquier otro jugador de las 32 selecciones que participaron en Qatar 2022.

Messi celebrando el 3-0 tras una espectacular jugada personal antes del pase a Julián Álvarez - Foto: REUTERS

Ahora viene el partido más importante, el que lo consagraría con la única corona que le falta en su envidiable palmarés. “Hemos jugado cinco finales y, por suerte, hemos podido ganarlas. Espero que ocurra lo mismo en la final. Internamente, estábamos seguros de que lo conseguiríamos, porque sabemos de lo que somos capaces. Sí, perdimos el primer partido por pequeños detalles, pero eso nos ayudó a ser más fuertes y a crecer en el torneo e internamente como equipo”, finalizó.

La final se disputará nuevamente en el estadio Lusail el próximo domingo 18 de diciembre a las 10:00 de la mañana (hora de Colombia).