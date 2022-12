“Ojalá que Messi gane este Mundial”: Modrić tras su eliminación en semifinales de Qatar 2022

Tras el enfrentmiento con Argentina celebrado este martes 13 de diciembre, el capitán de la selección de Croacia, Luka Modrić, alabó la figura de Leo Messi, a quien considero “el mejor de la historia”, y le deseó suerte de cara a la final del próximo domingo, después de que su selección perdiese (3-0) ante Argentina en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

“Ojalá que Messi gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece. Está haciendo muy gran Mundial, está mostrando su calidad y grandeza en cada partido”, señaló el jugador en declaraciones a los medios tras el juego.

Además, el croata quiso felicitar a Argentina por el triunfo y confesó que quieren ir por el tercer puesto en Qatar. “Hay que recuperarse e intentar ganar el partido por el tercer puesto. Estamos tristes, esperábamos jugar una nueva final. No sucedió. Hay que felicitar a Argentina y ya está”, expresó el capitán de los ajedrezados.

Ahora bien, por último, el jugador del Real Madrid criticó la decisión del árbitro en el primer gol, al señalar penalti de Livaković sobre Julián Álvarez. “No puedo creer que el árbitro haya marcado ese penalti. En mi opinión, no hay sanción. Julián Álvarez dispara, nuestro portero le sale al frente y no puedo creer que el árbitro pitara ese penalti. Así son las cosas, no se puede cambiar”, concluyó.

Por otra parte, es importante destacar que siempre que Argentina llegó a la instancia de semifinales el equipo sudamericano se sembró en la final de la Copa del Mundo, lo cual puede causar mayor presión en los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes buscan su tercer título luego de 36 años de sequía y dos subcampeonatos desde entonces.

Ahora, los dirigidos por Scaloni están a la espera de su contrincante en la final, el cual saldrá del encuentro que se disputará entre Marruecos y Francia.

Francia vs. Marruecos: canal y hora para ver la semifinal del Mundial de Qatar 2022

Este miércoles 14 de diciembre se jugará la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre las selecciones de Francia y Marruecos, que dará como resultado el segundo finalista del campeonato que enfrentará a Argentina en la gran final del Mundial el próximo domingo 18 de diciembre.

La primera semifinal la disputaron Croacia y Argentina, en un partido que los argentinos pudieron superar con goleada, lo que les permitió regresar a una final de la Copa del Mundo, donde tendrán que enfrentar o a la sorprendente Marruecos, o a la gran favorita y actual campeona, Francia.

El partido entre europeos y africanos se disputará este miércoles a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, y podrá verse en vivo a través de la señal de DirecTV. En caso de terminar empatados, las dos selecciones tendrán que jugar 30 minutos de alargue. Si el empate persiste, el segundo finalista se definirá desde el punto penalti.

El rival de los franceses será la sorprendente selección de Marruecos, que ha dado sorpresas desde la fase de grupos, donde no perdió ningún partido y eliminó a uno de los candidatos como lo era la selección de Bélgica. Pero el camino de los africanos fue mucho más heroico después, ya que en octavos de final logró eliminar por penaltis a la selección de España y luego en cuartos derrotó 1 a 0 y eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Los marroquíes, además, cuentan con una hinchada que llena los estadios en Qatar y hace sentir verdaderamente visitantes a sus rivales.

De cualquier manera, habrá una final inédita en Qatar 2022, ya que nunca antes en la historia de los mundiales se ha presentado una final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, como tampoco entre Argentina y Marruecos, porque los africanos nunca han logrado llegar a una final del campeonato mundial.

*Con información de la AFP.