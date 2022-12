Con madrazo incluido: así fue la eufórica celebración de Miguel Varoni por gol de Messi

Miguel Varoni se convirtió en uno de los actores colombianos más comentados y reconocidos en los medios internacionales debido al talento y trabajo que llevó a cabo en distintos proyectos. El también director conquistó al público con sus ocurrencias, sus ideas y la personalidad que plasmó en redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida personal y laboral.

Esta vez sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram al publicar un video celebrando el gol del futbolista Lionel Messi en el partido contra Croacia. En el clip se observa que Varoni está bastante nervioso por lo que ocurre en medio del juego y tiene sus manos dentro de los bolsillos: “Vamos, papi, vamos”, dice mientras espera que se lance la pelota.

Al ver que en efecto la selección argentina logra marcar, el actor grita con mucha euforia: “¡Gol, hijuepu... Gol, hijuepu... Gol, gol, gol, papa! ¡Vamos, Argentina, vamos!”. Cabe resaltar que el artista portaba una camisa del equipo para apoyarlos.

Ante su celebración, el cantante Diego Torres comentó lo sucedido y dijo: “¡¡¡Así me gusta verte, Varoni!!! ¡¡¡Vamos Argentinaaa. Carajoooo!!! 💪”, y Varoni respondió: “Vamos, @leomessi 🙌🙌🙌”.

Otros comentarios de los seguidores del actor fueron: “Eseeeeee vamos argentino colombiano esaaaaaaaaa😍🙌❤️”, “Grande, es que hay niveles”, “Ese pedrito 😍 escamoso hasta para gritar un gol ❤️❤️”, “👏 Hay niveles!”.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque disfrutan de su ‘segunda luna de miel’

Miguel Varoni es un actor colombo-argentino que se ha destacado en la industria audiovisual en Colombia. Hijo de la actriz Teresa Gutiérrez y esposo de Catherine Siachoque, Varoni se popularizó por su papel de Pedro Coral en ‘Pedro el escamoso’. Su actuación le permitió destacarse a nivel nacional e internacional.

Otros papeles reconocidos de él han sido en las telenovelas Los cuervos, La potra zaina, El ángel de la piedra y Las Juanas. Desde los años 2000 ha sido galardonado con múltiples premios, tales como: premio MARA, premio TV y Novelas en las categorías de mejor actor extranjero, mejor director y mejor actor de novela: premio India Catalina a mejor actor de telenovela.

Siachoque es una actriz colombiana, quien se conoció en los años 90 con Varoni, su esposo desde 1996. Aunque inició su carrera como bailarina profesional, sus presentaciones teatrales le dieron la oportunidad de trabajar en televisión. Ha estado en varias telenovelas, destacándose Las Juanas, La sombra del deseo, La venganza, Tierra de pasiones y Mujeres asesinas. En su mayoría, ha interpretado personajes de antagonista.

En una entrevista para ¡Hola! Américas, la actriz comentó los detalles de la luna de miel de ambos. Al momento de saber que Varoni tendría una semana libre, no lo dudó y le dijo que se fueran a vacaciones. “Le agarré la mano y le dije ‘vámonos de luna de miel’”, cuenta al mencionar que el viaje se dio sin planear, “tomémonos un avión y vámonos ya”. Por medio de sus redes sociales, han mostrado que se hospedaron en la Rivera Maya de México, en el Hotel Nickelodeon.

También mencionó su posición frente a las críticas del uso de filtros en las fotos de Varoni. “Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta. Entonces me hace ‘caballitos’ y me quita la ropa”, explica la colombiana al comentar sobre la intimidad de ambos.

Ella considera que, si ese estilo de vida y de cuerpo hace feliz a su marido, no hay ningún problema. Agradece que él no tenga complicaciones de salud y que tiempo atrás su marido ha realizado algunos procedimientos que le han permitido tener una mejor calidad de vida e ir disminuyendo las secuelas aún presentes del virus.