Vinicius Junior explota y denuncia fuertes insultos racistas en su contra luego del partido entre Real Madrid y Valladolid

El atacante brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. denunció una vez más los incidentes racistas en los estadios españoles y lo que considera inacción de LaLiga, el organismo que gestiona el fútbol profesional en España, que en su opinión “sigue sin hacer nada”, según escribió este sábado en Instagram.

“Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo al mejor club del mundo de cerca y LaLiga sigue sin hacer nada... Seguiré con la cabeza alta y celebrando mis victorias y las del Real Madrid. Al final, la culpa es mía”, lamentó Vini en una story en su cuenta de Instagram.

Según diversos vídeos publicados en las redes sociales y comentados en la prensa española, entre el público del estadio José Zorrilla de Valladolid, donde el Real Madrid ganó 2-0 el viernes, hubo insultos racistas.

“En cuanto a los hechos de ayer, LaLiga sigue investigando y ha detectado en vídeos subidos a redes sociales insultos racistas de alguna persona (no de grupos), y será objeto de denuncia, como en casos anteriores”, indicó un portavoz de LaLiga.

"P... mono", le dicen a Vinicius. Más racismo en el fútbol español 🤢 pic.twitter.com/QpQTl5cz76 — MadridistaReal (@RMadridistaReal) December 30, 2022

A principios de diciembre, la justicia española archivó una investigación sobre cánticos racistas entonados por seguidores del Atlético de Madrid contra Vinicius en septiembre.

La fiscalía de Madrid señaló entonces que los cánticos eran “desagradables, inapropiados e irrespetuosos”, pero que habían sido proferidos en el marco de “un partido de fútbol de máxima rivalidad, junto con otras alusiones despectivas o burlonas marcadas por esa competencia deportiva”.

Un grupo de hinchas del Atlético, según la denuncia, habían coreado en ese derbi de la capital “eres un mono, Vinicius, eres un mono”.

Tanto Vinicius como el también jugador brasileño del Real Madrid Rodrygo habían sido objetivo de lanzamiento de objetos en ese partido, entre otros, de mecheros.

Para ese momento, el atacante del Madrid también se defendió con un sentido mensaje: “Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra”. Tengo esa frase tatuada en mi cuerpo. Tengo ese pensamiento permanentemente en mi cabeza. Esa es la actitud y la filosofía que intento poner en práctica en mi vida. Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más”, publicó de entrada el jugador.

“Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No podéis ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer. Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... son de artistas de funk y sambistas brasileños, de cantantes de reggaetón, y de los negros americanos. Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Acéptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar”, agregó

Vinicius buscara pasar este trago amargo que no opaco la celebración por la victoria de este viernes de su equipo ante el Real Valladolid. Los merengues vencieron 2-0 en condición de visitantes y alcanzaron en puntos al Barcelona, equipo que igualó a un gol este sábado en su derbi con Espnayol.