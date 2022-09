Indignación en España: hinchas del Atlético de Madrid dedican cantos racistas a Vinicius Junior

Foto: NurPhoto via Getty Images

Foto: NurPhoto via Getty Images

Este domingo, el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid, se robó todas las miradas del mundo entero, y no solo por la magnitud del encuentro, sino también por la previa picante que hubo entre ambos elencos que tuvo como protagonista a la estrella del cuadro merengue, Vinicius Junior.

Y es que el delantero brasileño fue duramente criticado por sus celebraciones de gol bailando sobre el césped, incluso el capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, que se enfrentará al Real Madrid este domingo en el derbi, comentó que “habría lío, si Vinicius baila”.

Ante dicha situación, un ambiente aberrante se vivió a las afueras del estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano donde hinchas del cuadro colchonero dedicaron cantos racistas en contra del jugador brasileño, tildándolo de “mono”.

La afición, que se congregó en las inmediaciones del escenario cantó “Eres un mono, Vinicius eres un mono” en la previa del derbi madrileño. Un intolerable cántico racista seguido por un grupo nutrido de seguidores rojiblancos, según se captó en un vídeo publicado por Tiempo de Juego.

🗣️CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti a las puertas del Metropolitano:



📢"Eres un mono, Vinicius eres un mono".



⛔️FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL



📹Video @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 18, 2022

El infame cántico llega después de una fuerte campaña antirracista por parte del propio Vinicius como de muchos compatriotas brasileños tras las palabras de Pedro Bravo, representante de jugadores, en El Chiringuito, que indignó a la sociedad brasileña. “Si quieres bailar samba te vas al sambódromo en Brasil. Aquí lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono”, dijo.

Carta de Vinicius

Ante el mar de críticas en contra de Bravo por sus desacertados comentarios, el crack brasileño respondió mediante su cuenta de Instagram con una extensa carta, en la cual defendió el color de su piel y sus raíces.

“Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra”. Tengo esa frase tatuada en mi cuerpo. Tengo ese pensamiento permanentemente en mi cabeza. Ésa es la actitud y la filosofía que intento poner en práctica en mi vida. Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más”, publicó de entrada el jugador.

“Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No podéis ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer. Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... son de artistas de funk y sambistas brasileños, de cantantes de reggaetón, y de los negros americanos. Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Acéptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar”, agregó

Finalmente, Junior cierra con un contundente mensaje asegurando que “el guión siempre termina con una disculpa y un “me han malinterpretado”. Pero lo repito para ti, racista: No dejaré de bailar. Ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea”, concluyó.

