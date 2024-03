Ataque a Nairo Quintana: Excompañero del Movistar Team lo acusó de ser ‘problemático’

“Nairo como corredor, o cuando corría con él, es un poco difícil de trabajar, en mi opinión”, inició. “He trabajado con bastantes líderes y él era probablemente el más problemático, no diría exigente, porque es una buena persona y tiene un gran corazón, pero lo es en ese momento, en carrera, de resto…”, señaló dejando abiertamente el concepto sobre el boyacense.

Para terminar, el australiano hizo una comparación con Alejandro Valverde, otro de los líderes de ese momento, y como el español sí los tenía en cuenta para la ejecución del plan en carrera: “eran el día y la noche. Alejandro confiaba en ti y no quería dejar tu rueda. No decía nada, no preguntaba nada, solo decía, ven a donde te lleve yo”.