“Creo que Arkéa lo vendió”: explosiva revelación sobre nuevo escándalo de dopaje que salpica a Nairo Quintana

Nairo podría sufrir consecuencias

Aunque ahora mismo no hace parte del equipo del pedalista boyacense, la experiencia de Charria en el ámbito deportivo le permite dar un concepto sobre lo que podría venir en este nuevo escándalo que se destapó en territorio francés. “Desde el punto puramente jurídico no puede pasar nada por tiempo y porque lo que se está probando es que el médico traficaba con sustancias prohibidas. No creo que salga que se las aplicó específicamente a Nairo, no creo”, indicó.