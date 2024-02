Fernando Gaviria arrasó con la etapa 1 del Tour Colombia 2024: hay primer líder

Sabiendo de sobra que Gaviria ha pasado muchas veces por estas carreteras, el británico le cedió la presión de la victoria en la etapa 1. “No pude respirar durante dos semanas, ahora entiendo porque los corredores colombianos cuando bajan a nivel del mar es casi un juego para ellos. Hemos tenido una increíble recepción por parte de la gente, las carreteras han estado espectaculares para entrenar y no puedo esperar para empezar la carrera ”, señaló Cavendish.

Fernando Gaviria, primer líder del Tour

Al entrar al último kilómetro, la tensa calma se acabó y arrancaron todos detrás del esprinter del equipo Movistar, que no tuvo rival que pusiera en dura su victoria, la cuarta que logra en la historia de esta competencia.

Cavendish estuvo en la foto del final, pero apenas le alcanzó para conseguir la tercera posición, que no es un mal resultado teniendo en cuenta que era la primera vez que competía oficialmente en nuestro país.

El final tuvo cierto ‘tinte’ de polémica por los reclamos del italiano Davide Persico (Bingoal WB), que alegó un supuesto cierre ilegal por parte del velocista antioqueño. La organización lo revisó, pero no encontró razones para quitarle el triunfo a Fernando.

“Contamos con fuerzas, hicimos un gran trabajo como equipo y nos dimos cuenta que hay rivales muy fuertes”, confesó luego de cruzar la meta. “Todos querían buscar opción y era muy difícil, pero contamos con suerte. En realidad puede tener razón (Persico), no he visto el video, pero mi trayectoria fue buscar las vallas o el hueco. Le pedí disculpas. No tengo comentarios sobre eso”, completó.