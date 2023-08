¿Nairo tenía razón? Prensa europea destapa dato que deja mal parada a la UCI en el caso del tramadol

HAUTACAM, FRANCE - JULY 21: Nairo Alexander Quintana Rojas of Colombia and Team Arkéa - Samsic reacts after the 109th Tour de France 2022, Stage 18 a 143,2km stage from Lourdes to Hautacam 1520m / #TDF2022 / #WorldTour / on July 21, 2022 in Hautacam, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) | Foto: Getty Images/Dario Belingheri