IA revela el mejor ciclista colombiano de la historia; alguien supera a Nairo Quintana y Egan Bernal

Y uno de los aspectos por el cual la IA está siendo tomada es para hacer listas que organicen del mejor al peor. El ciclismo colombiano no se salvó de esta tendencia.

Nombres como Nairo Quintana y Egan Bernal son los más seleccionados por la mayoría, por sus múltiples títulos internacionales, no obstante, ChatGPT eligió a otro nombre por encima de ellos dos.

El mejor ciclista colombiano de la historia

¿Dónde están Nairo y Egan?

Montoya pone a Egan entre los mejores deportistas

No tan de acuerdo con ChatGPT está Juan Pablo Montoya, el piloto de carros más importante de la historia para Colombia, quien puso a Egan Bernal entre los mejores deportistas colombianos en general, por lo que sería el ciclista número en su consideración.

| Foto: Formula Motorsport Limited via G

Juan Pablo Montoya dio su top 3 de deportistas colombianos. | Foto: Formula Motorsport Limited via G

Después de meterse a sí mismo, Montoya dijo que “el top tres no me importa. Pero Egan tiene que estar ahí por ganar el Tour y el Giro. Me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica. Cada uno ha hecho cosas en su disciplina. Caterine, María Isabel; de fútbol puede estar James”.