Nairo Quintana confirmó en vivo a qué se va a dedicar y reveló su nuevo negocio en Bogotá

El futuro deportivo de Nairo Quintana sigue siendo todo un misterio, puesto que no ha podido conseguir equipo esta temporada para competir en las grandes carreras de Europa. Si bien ha contado que ha tenido algunos acercamientos con algunas escuadras, el ciclista continúa sin llegar a un acuerdo final.

Pese a que su actualidad deportiva no es la mejor, el boyacense continúa trabajando en sus proyectos personales y confirmó esta semana a que se va dedicar durante los meses que restan del 2023, mientras concreta algo definitivo para competir oficialmente.

Nairo Quintana no ha logrado establecer vínculo con ningún equipo | Foto: Getty Images

Quintana, de igual manera, aseguró que la idea es vender todo tipo de comida en el restaurante para que los clientes se sientan cómodos. No bastante, enfatizó que la especialidad de la casa serán los platos boyacenses.

El campeón del Giro de Italia 2014 reiteró finalmente en el reconocido matutino que, por el momento, no tiene pensado correr en ningún equipo colombiano, puesto que quiere estar en una escuadra internacional.

¿Por qué Nairo no corrió el Mundial de Ruta?

Nairo Quintana todavía está activo en la Unión Ciclista Internacional (UCI) como corredor profesional y podía participar en los próximos Campeonatos Mundiales de Ruta. Incluso, el boyacense aseguró en ESPN que no descartaba participar en la cita orbital.

“La Federación, especialmente el técnico nacional, escogió una selección con base en los parámetros que fija la misma entidad, mediante una resolución que viene desde hace años. El equipo fue inscrito ante la UCI hace más de un mes. Nairo no fue considerado por el técnico porque no está compitiendo actualmente”, explicó el comunicador.

Nairo Quintana no fue a los Mundiales de Ciclismo de Escocia 2023 | Foto: Getty

SEMANA también pudo hablar con algunas fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Ciclismo, las cuales confirmaron que el pedalista boyacense no fue tenido en cuenta debido a que no tiene equipo y no está compitiendo ni a nivel nacional ni internacional.