Video | Nairo Quintana se fajó entrenamiento del más alto nivel; impresionante registros

Varios colombianos ya han participado en las dos carreras iniciales, sin embargo, figuras del deporte nacional como Nairo Quintana no han podido estar en ninguna, producto de la falta de equipo que lo aqueja desde el año anterior cuando acabó el vínculo con el Arkéa Samsic.

Si bien, cuando terminaron el vínculo las partes se pensaría que el boyacense rápidamente sería contratado, a cinco meses de acabarse el año no ha habido una sola propuesta formal para que regrese a la élite.

Nairo Quintana no ha logrado establecer vínculo con ningún equipo y su futuro en el ciclismo ya preocupa | Foto: Getty Images

Actualmente, aunque no esté vinculado formalmente con alguna escuadra, a Nairo no se le ha visto bajarse de su cicla, por el contrario, bajo sus métodos sigue haciendo entrenamientos exigentes que le demuestren a cualquier equipo que anda en plenitud de condiciones.

Hace un par de semanas una puerta se abrió para que pudiera regresar este mismo año, siendo la Vuelta España la carrera en que lo haría, no obstante, esos rumores quedaron en la misma instancia donde se estancaron los anteriores y hasta la fecha, no hay nada en concreto.

A pesar de esto, en las últimas horas Quintana compartió que la exigencia no baja para él y dio muestras de un entrenamiento del más alto nivel: “Nada más que por petición de ellos, yo no quería la verdad, pero, pues insistieron y fue así como iniciamos un viaje de 270 kilómetros, posiblemente nos perdemos un poco”.

Por tierras colombianas, se mostró contento de acompañar un equipo de jóvenes promesas que lo llevaron a exigirse al máximo en una nueva rodada: “Aquí van estos muchachos, con más de 200 kilómetros encima, pero ahí van. No paramos, seguimos y vamos con ocho horas de entrenamiento. Véanlos, todos de pie”.

Arkéa Samsic, hundido sin Nairo

La situación que vive actualmente el Arkea no pinta para nada bien, equipación que tras la salida del colombiano no ha podido encontrar un líder que los lleve a la gloria en competencias internacionales y a pesar de que se encuentra catalogado como un equipo World Tour, le ha costado mantener la categoría debido a que no ha podido conseguir ninguna victoria de etapa y mucho menos una carrera.