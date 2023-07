“Nos quedamos atrás”: Nairo Quintana alza la voz ante la crisis del ciclismo colombiano

“ Es muy cíclico. No creo que se acabe la época de gloria en el ciclismo de Colombia. Le ha pasado a Francia e Italia, países que toda la vida han tenido la cultura muy arraigada. Si tuviéramos más apoyo, oportunidades para sacar a los pelaos de Colombia a que se formen en Europa desde pequeños, tendríamos más. No podemos esperar a que todos los años tengamos a alguien que vaya a ganar un Tour”, dijo Egan Bernal a SEMANA antes de ir la ronda gala en 2023.

A ESPN Rigo, con su particular forma de ser, le aseguró que hay que rezar para cambiar la realidad del pedalismo nacional. Con gran elocuencia dejó claro que no es falta de talento, sino de credibilidad en la inversión, e incluso de la malversación de los recursos.

”Los jóvenes deben trabajar desde muy pequeños, hay que iniciar desde muy niños, un proceso de educación integral. Hay que mostrarles a los niños que el deporte es una cultura de vida. A mí el deporte me dio tres vueltas y me dio todo lo que tengo”, indicó.

“Como ciclismo nos quedamos igual. He venido diciendo que cambiemos los métodos de entrenamiento hace más de 5 años. No podemos quedarnos solo con lo que hacemos nosotros ayudando a escuelitas porque no alcanza para sacar grandes campeones. Necesitamos apoyo, no solo que le regalen una bici a un niño, sino tecnificar”, indicó a este medio.