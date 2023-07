Nairo Quintana volvió a las competencias en el Giro de Italia Ride Like a Pro; así le fue

A causa de esta ausencia, en la que Nairo Quintana se ha encontrado sin equipo, y lejos de las competencias a nivel nacional e internacional, el ciclista colombiano no formó parte de la convocatoria de la Federación Colombiana de Ciclismo para el Mundial de Ciclismo, como lo explicó el DT de la Selección, Carlos Mario Jaramillo, durante días recientes: “La UCI le exige a uno inscribir la nómina de corredores y nosotros inscribimos 14 corredores. Ellos lo exigen un mes antes para sacar la credencial. Entre esos corredores no está Nairo, ¿por qué? Porque Nairo ha corrido, si no el Nacional, corrió el Mundial el año pasado y este año no ha ocurrido nada”, aseguró Jaramillo.