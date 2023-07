Nairo Quintana se planta por los colombianos en el Tour de Francia 2023; defensa férrea

Si bien todos son nombres importantes que ya han tocado la gloria en diferentes competencias, para esta ocasión no se han podido destacar lo suficiente, generando que las críticas sobresalgan. Ante estos constantes comentarios que en vez de apoyo recriminan el esfuerzo de los nacionales, hicieron que Nairo Quintana como hombre de experiencia se pronunciara en busca de darle valor al esfuerzo que hacen.

Nairo Quintana no ha logrado establecer vínculo con ningún equipo y su futuro en el ciclismo ya preocupa,

“Son épocas y sabemos que no es la mejor para nosotros, pero cada uno de nosotros hacemos el mayor esfuerzo”, fueron las palabras del boyacense en busca de no desprestigiar a los colombianos. Cabe recordar que Nairo por estos días no tiene equipo, ha entrenado de manera individual desde su salida del Arkéa y se dice aún sin confirmar, reaparecería en la Vuelta a España.