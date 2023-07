Nairo Quintana vuelve a competir: revelan la carrera a la que fue invitado

Desde hace algunas semanas, el panorama para el colombiano Nairo Quintana se ha tornado complicado pensando en volver a competir en la élite del deporte pedal. Hace pocos días se confirmó que el boyacense no podrá correr el Campeonato Mundial de Ruta.

El pasado viernes, la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina que hará la representación del país, dejando a Nairo por fuera. Mario Sabato, reconocido narrador argentino, aprovechó la transmisión de la etapa 19 del Tour de Francia 2023 para revelar cuáles son las principales razones de la Federación para no contar con Quintana en esta importante competencia.

“La Federación, especialmente el técnico nacional, escogió una selección con base en los parámetros que fija la misma entidad, mediante una resolución que viene desde hace años. El equipo fue inscrito ante la UCI hace más de un mes. Nairo no fue considerado por el técnico porque no está compitiendo actualmente”, explicó el comunicador.

SEMANA también pudo hablar con algunas fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Ciclismo, las cuales confirmaron que el pedalista boyacense no fue tenido en cuenta debido a que no tiene equipo y no está compitiendo ni a nivel nacional ni internacional.

Nairo Quintana no fue tenido en cuenta para Colombia en el Mundial de Ciclismo 2023. | Foto: Getty Images

Una nueva esperanza

No obstante, al portazo de no poder competir, en las últimas horas se pudo confirmar que el colombiano podrá correr en otra competencia y será invitado de lujo. Fue la organización del Giro de Italia Ride Like a Pro, la que le extendió la mano a Nairo y le permitió competir en uno de los eventos que mejor recibida ha tenido en Sudamérica.

Esta carrera, la cual tendrá su segunda edición, se llevará a cabo en Quito, Ecuador, y comprenderá un recorrido que pasará por Parque Bicentenario, el Centro Histórico, Sangolquí, Tumbaco y Nayón, Carcelén y el monumento a la Mitad del Mundo.

El evento ciclístico se realizará el domingo 30 de julio, habrá tres circuitos: 40, 80 y 140 kilómetros, cada ruta atravesará distintas zonas del Distrito Metropolitano. Para esta edición, se prevé que participen más de 2.500 deportistas. Además, se realizarán las carreras ciclísticas bambini y ragazzi para niños y jóvenes de entre 2 y 14 años, y la categoría hand bikes de 40 kilómetros.

Nairo Quintana | Foto: NurPhoto via Getty Images

Entrevista de Semana con Fedeciclismo sobre el caso de Nairo

SEMANA: profesor Carlos Mario Jaramillo (Dt de la Selección Colombia de Ciclismo), ha causado mucha polémica la no convocatoria de Nairo Quintana al Mundial de ciclismo, ¿qué nos puede contar?

Carlos Mario Jaramillo (C. J.): la UCI le exige a uno inscribir la nómina de corredores y nosotros inscribimos 14 corredores. Ellos lo exigen un mes antes para sacar la credencial. Entre esos corredores no está Nairo, ¿por qué? Porque Nairo ha corrido, si no el Nacional, corrió el Mundial el año pasado y este año no ha ocurrido nada.

Nairo Quintana no irá a los mundiales de ciclismo | Foto: Getty

SEMANA: teníamos entendido que el mismo Nairo se había ofrecido para hacer parte del Mundial.

C. J.: no, él llamó a Mauricio (presidente de la Federación colombiana de ciclismo) para decirle que estaba disponible. Es un corredor que le sirve a uno mucho, me gustaría tenerlo. Pero como el problema es que no ha corrido nada este año, no sabíamos si quería ir al Mundial, no quería ir al Mundial. Nos dimos cuenta esta semana, pero ya es demasiado tarde; o sea, para nosotros es tarde y no tenemos cómo inscribirlo, ya no es problema de nosotros sino de la UCI que no da el aval porque no está preinscrito. La mayoría de los que tenemos corren en Europa, excepto Rodrigo Contreras, Miguel Ángel López, que está haciendo una excelente temporada, y Walter Vargas.

SEMANA: ¿qué piensa de la situación de Nairo?